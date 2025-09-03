Decyzja Trumpa może okazać się porażką Nawrockiego. Kluczowy temat rozmów
Obecność amerykańskich wojsk w Polsce to jeden z tematów, które mogą pojawić się w rozmowie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w USA. Sprawa jest dla Polski ważna, ale dla prezydenta może okazać się politycznie trudna. - Mamy mocne argumenty i dołożymy wszelkich starań, by trafiły do strony amerykańskiej - deklaruje Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
W skrócie
- Polska obawia się ograniczenia obecności wojsk USA na wschodniej flance NATO.
- Redukcja liczebności amerykańskich żołnierzy w Europie mogłaby zachęcić Rosję do agresywniejszych działań.
- Polskie władze zamierzają przekonywać stronę amerykańską, że obecność wojskowa w regionie jest kluczowa dla jego stabilności.
Ograniczenie obecności wojsk amerykańskich w Europie to temat, który regularnie wraca, napawając obawami zwłaszcza kraje tworzące wschodnią flankę NATO.
W kwietniu tego roku stacja NBC News, powołując się na wypowiedzi amerykańskich i europejskich urzędników podała, że USA rozważa wycofanie nawet 10 tysięcy żołnierzy z Europy Wschodniej. Dyskusje miały dotyczyć redukcji wojsk USA stacjonujących w Rumunii i Polsce.
USA. Spotkanie Nawrocki-Trump. O czym będą rozmawiać?
Amerykańscy urzędnicy nie kryją, że zmniejszenie obecności armii USA w Europie uwolniłoby zasoby wojskowe dla regionu Indo-Pacyfiku i jest "najwyższym priorytetem strategicznym" w związku z cięciami budżetowymi w Pentagonie. Zwłaszcza, że poczynione w ten sposób oszczędności amerykańska armia mogłaby wydawać na inwestycje w innowacyjny sprzęt i broń.
Temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie jednym z tematów, które może pojawić się w rozmowie Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem.
Politycy z otoczenia polskiego prezydenta przyznają jednak, że sprawa jest trudna. - Amerykanie mają własne kalkulacje i interesy i inaczej patrzą na niektóre sprawy. Naszą rolą jest, aby przekonać ich, że w ich własnym interesie jest pozostanie w Europie, bo Rosja odczytałaby ten sygnał jako zachętę do bardziej agresywnych działań - przyznaje jeden z naszych rozmówców z Pałacu Prezydenckiego.
Dodatkowo wizyta Karola Nawrockiego spowodowała tak duże napięcia na linii rząd-prezydent, że nikt w Pałacu nie ma dziś wątpliwości, że decyzja o ograniczeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce zostałaby odtrąbiona jako polityczna porażka prezydenta.
- To sprawa, która powinna być wyjęta spod politycznego sporu. Wszyscy powinniśmy grać do jednej bramki. Niestety widać już, że tak nie będzie - narzeka nasz rozmówca z Pałacu.
Karol Nawrocki w USA. Obecność wojsk w Polsce tematem rozmów z Trumpem?
O to, czy Karol Nawrocki poruszy temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce w rozmowie z Donaldem Trumpem, był pytany przed wylotem do Waszyngtonu Marcin Przydacz - szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
- Świat się oczywiście zmienia. W USA są prowadzone analizy i dyskusje dotyczące ewentualnego ograniczania w ogóle obecności amerykańskich żołnierzy na całym świecie - nie mówię tylko o Europie, ale w ogóle o świecie - z uwagi na koszta i na przekierowanie uwagi na teatr Indo-Pacyfiku. Polska, w tym także resort polskiej dyplomacji i Ministerstwo Obrony Narodowej, powinno dołożyć wszelkich starań, aby te argumenty, które mamy w tym zakresie, a mamy je naprawdę mocne, trafiły do strony amerykańskiej i do naszych NATO-wskich sojuszników - stwierdził Marcin Przydacz.
- Obecność wojskowa na wschodniej flance NATO, tak w Polsce i tak w państwach bałtyckich oraz w Rumunii, czy w innych państwach, jest nieodzowna dla odpowiedniego balansu sił w tej części Europy i dla zapewnienia stabilności Europy Środkowej oraz wschodniej flance NATO, a tym samym dla zapewnia stabilności także wschodniej granicy Unii Europejskiej. Wszystkich tych argumentów będziemy używać w tej rozmowie - dodał prezydencki minister.
Kamila Baranowska z Waszyngtonu