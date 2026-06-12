Decyzja sądu ws. zaplanowanej gali MMA przed Białym Domem. Trump może odetchnąć
Kosztująca ok. 60 mln dolarów gala MMA przed Białym Domem nie została zablokowana przez amerykański sąd. Chcieli do tego doprowadzić dwaj mieszkańcy Wirginii. Niedzielne wydarzenie "UFC Freedom 250", mające upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, odbędzie się więc bez komplikacji. Media podkreślają, że 14 czerwca to także dzień urodzin Donalda Trumpa, a jednym z gości ma być prezydent Karol Nawrocki.
W skrócie
- Amerykański sąd nie zablokował gali "UFC Freedom 250" zaplanowanej na trawniku Białego Domu w niedzielę, podczas której jednym z gości ma być prezydent Karol Nawrocki.
- Na tymczasowej arenie odbędzie się siedem walk, a na trybunach zasiądzie około 4 tysiące gości.
- Wydarzenie w całości finansowane przez UFC, wywołało kontrowersje dotyczące zgodności z prawem oraz jego etyczności, a sondaż wskazuje, że tylko 16 procent Amerykanów uważa takie wydarzenie za stosowne.
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Wniosek do sądu w imieniu dwóch mieszkańców Wirginii złożyła organizacja Public Integrity Project, domagając się zablokowania zaplanowanego na niedzielę wydarzenia "UFC Freedom 250". W pozwie argumentowano, że organizowanie takich prywatnych wydarzeń na trawniku Białego Domu jest zabronione, zbudowana tam arena nie uzyskała wymaganych zezwoleń i oceniono, że wydarzenie jest "głęboko skorumpowane".
Administracja Donalda Trumpa wnioskowała o oddalenie tego pozwu.
Wniosek o blokadę gali MMA oddalony. Biały Dom triumfuje
W piątek sędzia federalny Amit Mehta orzekł, że organizatorzy mogą wykorzystać trawnik Białego Domu jako miejsce gali UFC. Uznał, że powodowie najprawdopodobniej nie mają legitymacji procesowej do zakwestionowania tego wydarzenia i nie wykazali, że poniosą nieodwracalną szkodę, jeśli impreza odbędzie się zgodnie z planem. Sędzia wskazał również na "nieuzasadnioną zwłokę" powodów w złożeniu pozwu dotyczącego wydarzenia, które było planowane od wielu miesięcy - podała agencja AP.
Biały Dom oświadczył, że jest wdzięczny za tę decyzję sądu.
Gala ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale to będzie także dzień 80. urodzin prezydenta Trumpa, który prywatnie jest fanem UFC. Trump i szef UFC Dana White są przyjaciółmi.
W czwartek sekretarz stanu USA Marco Rubio podpisał porozumienie ramowe z White'em w sprawie promowania dyplomacji sportowej. Rubio określił UFC jako "zjednoczone narody walki" i pochwalił federację za to, że walki "edukują Amerykanów o kulturach i społeczeństwach z całego świata".
- Jest tylko kilka rzeczy, które łączą ludzi w jednym miejscu i czasie, zjednoczonych wspólnym zainteresowaniem. Potrzebujemy więcej takich rzeczy, więcej takich form i przestrzeni, w których możemy się spotkać i wspólnie coś przeżywać oraz znaleźć coś wspólnego. Jeśli byłeś na galach UFC, a byłem na wielu, i spojrzysz na publiczność, to jest ona tak różnorodna, jak to tylko możliwe - dodał.
- Liczba zagranicznych przywódców, którzy chcą wziąć w tym udział, jest niewiarygodna. Dochodzi do tego, że możemy mieć kryzys dyplomatyczny, bo nie możemy zaprosić wszystkich. I oni się zgłaszają, a niektórzy nawet nie mają zawodnika z własnego kraju walczącego w gali. Po prostu chcą przyjechać, bo są fanami tego sportu i go śledzą - kontynuował żartobliwie Rubio, odnosząc się zapewne do niedzielnej gali.
UFC Freedom 250. Wielka gala MMA w urodziny Trumpa
W związku z tym widowiskiem na południowym trawniku Białego Domu zbudowano tymczasową arenę, a na jej środku stoi już ring (oktagon, nazywany też klatką), na którym w niedzielę stoczonych zostanie siedem walk.
Na trybunach zasiąść ma około 4 tys. gości: weteranów, żołnierzy, osób zaproszonych przez Biały Dom i UFC. Jednym z gości wydarzenia ma być prezydent Karol Nawrocki. Wiadomo, że wezmą w nim też udział członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania.
Ok. 80-100 tys. widzów będzie mogło oglądać galę w pobliskim parku Ellipse, gdzie przygotowywana jest specjalna strefa dla fanów. Chętni mogli zdobyć darmowe bilety w loterii. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje. Wydarzenie będzie transmitowane przez Paramount+, którego właścicielem jest David Ellison, sojusznik prezydenta.
Jak zaznaczył serwis Hill, niektórzy wyrażają obawy dotyczące powiązań Białego Domu z UFC, wskazując na inwestycje prezydenta Trumpa w jej spółkę-matkę TKO Group Holdings oraz kwestie etyczne związane z walkami w klatce.
Kontrowersje wokół gali. Biały Dom zaprzecza zarzutom
Wydarzenie kosztowało organizatorów co najmniej 60 mln dolarów. Biały Dom przekazał, że koszty ponosi UFC.
- UFC finansuje i opłaca całe to wydarzenie - powiedział w oświadczeniu dla magazynu "Time" przedstawiciel Białego Domu.
- Nie są wykorzystywane żadne pieniądze podatników poza tym, co i tak byłoby przeznaczone na normalne obowiązki pracowników - dodał.
W wydarzenie zaangażowanych jest co najmniej siedem agencji federalnych. Ze złożonego w miniony weekend pozwu wynika, że federacja sprzedaje pakiety VIP na galę w cenie od 1 do 1,5 mln dolarów.
Z badania Reuters/Ipsos wynika, że niewielu Amerykanów popiera organizację walki w klatce na terenie Białego Domu. Jedynie 16 proc. Amerykanów uznało to za stosowne, a 46 proc. ankietowanych było odmiennego zdania. Pozostali nie wyrazili opinii na ten temat. Tylko 31 proc. Republikanów uznało to za właściwe.
Gala rozpocznie się o godz. 20 czasu lokalnego (godz. 2 w nocy w Polsce). Po jej zakończeniu Trump ma udać się do Francji na szczyt G7.