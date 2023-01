Mateusz Morawiecki w rozmowie ze stacją BBC News potwierdził, że Polska oficjalnie zwróciła się do Niemiec w sprawie czołgów Leopard i obecnie czeka na odpowiedź.

- Zrobimy to, niezależnie od tego, jaka będzie decyzja, ale chcemy to zrobić zgodnie z procedurami, które są wymagane. Będziemy czekać przez następne kilka dni, jeden-dwa tygodnie, na oficjalną odpowiedź - powiedział polski premier, dodając, że ma nadzieję, iż ta odpowiedź nadejdzie tak szybko, jak to możliwe.

Niemiecka zgoda na przekazanie czołgów

Ukraina ma otrzymać Leopardy 2, produkcji niemieckiej. Teoretycznie kraj-producent powinien wyrazić zgodę na reeksport takiego sprzętu. Polskie władze chcą, by Niemcy przyłączyły się do koalicji państw, które wesprą broniącą się przed Rosją Ukrainę.

Informował o tym wicepremier Mariusz Błaszczak. Wskazał, że Niemcy otrzymali od Polski oficjalny wniosek ws. czołgów. Wcześniej strona niemiecka podnosiła, że ewentualną decyzję podejmie w momencie, kiedy otrzyma wniosek o reeksport.