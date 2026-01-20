W skrócie Według informacji CNN, Donald Trump zlecił budowę tajnego bunkra pod Białym Domem podczas trwającego remontu siedziby prezydenta USA.

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę podziemnej infrastruktury przy użyciu najnowocześniejszych technologii.

Koszty budowy sali balowej mają sięgnąć nawet 400 milionów dolarów, jednak finansowanie bunkra pozostaje nieujawnione.

Stacja CNN przypomina, że bunkier, którego budowę miał zlecić Donald Trump, to nie pierwsza tego typu konstrukcja na terenie Białego Domu. Wcześniej, po atakach na Pearl Harbor, o budowie schronienia na wypadek bombardowania zdecydował Franklin D. Roosevelt.

Ponad 80 lat później w siedzibie amerykańskich prezydentów znowu trwa remont. Jak informuje CNN, przy jego okazji rozebrano historyczny schron. Budowa kolejnego jest owiana tajemnicą.

Biały Dom w remoncie. CNN: Donald Trump buduje bunkier

Według źródeł bliskich Białemu Domowi, na które powołuje się amerykańska stacja, przestrzeń ta jest aktualnie modernizowana i przebudowywana tak, aby odpowiadała współczesnym standardom.

Podczas niedawnego spotkania, dotyczącego budowy sali balowej, dyrektor ds. zarządzania i administracji Białego Domu Joshua Fisher zapewnił, że cały projekt "poprawi funkcjonalność o znaczeniu krytycznym", "zapewni ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa i odporną, elastyczną infrastrukturę, dostosowaną do przyszłych potrzeb".

Fisher, zapytany o przyczyny pominięcia zgody komisji w realizacji remontu, wskazał jako przyczynę "ściśle tajne" prace prowadzone pod ziemią. Argumenty o bezpieczeństwie pojawiają się także w trakcie procesów sądowych związanych z budową.

CNN: Donald Trump zdecydował o tajnym projekcie

Sam Donald Trump z kolei zapewnił, że amerykańska armia jest "bardzo zaangażowana" w projekt budowy nowej sali balowej.

Jak sugeruje CNN, cokolwiek zastąpi przestarzałą konstrukcję, która do tej pory znajdowała się pod Zachodnim Skrzydłem Białego Domu, będzie musiało być odporne na wszelkiego typu zagrożenia - łącznie z bronią atomową.

Trudno jest oszacować koszty tego typu przedsięwzięcia. Trump zadeklarował, że budowa sali balowej, której koszty mają sięgnąć nawet 400 milionów dolarów, zostanie sfinansowana przez darczyńców. Nie dotyczy to jednak podziemnej konstrukcji.

- Jeżeli chcesz skutecznie reagować na obecne i przyszłe zagrożenia, musisz wykorzystać najnowsze technologie, być może niedostępne na rynku komercyjnym. Nigdy nie będziemy w stanie w pełni ocenić tego kosztu - stwierdził Jonathan Wackrow, były agent Secret Service USA i współpracownik CNN.

