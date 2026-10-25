Decydujące starcie w Serbii. Kraj wybiera po wielkich protestach

Anna Nicz

Anna Nicz

Aktualizacja

W Serbii odbywają się przedterminowe wybory parlamentarne, będące pokłosiem protestów po tragedii w Nowym Sadzie, do której doszło w 2024 roku. W tym samym czasie obywatele Bułgarii głosują w wyborach prezydenckich, w których faworytką jest urzędująca prezydentka Iliana Jotowa.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wyborcy czekający w kolejce przed lokalem wyborczym w Belgradzie w dniu przedterminowych wyborów parlamentarnych.
Kolejka przed lokalem wyborczym w BelgradzieJakub KrzywieckiINTERIA.PL

W skrócie

  • W Serbii odbywają się przedterminowe wybory parlamentarne, które są efektem trwających niemal dwa lata protestów po katastrofie na dworcu w Nowym Sadzie.
  • Do wyboru 250 członków Zgromadzenia Narodowego uprawnionych jest ponad 6,4 miliona wyborców, którzy mogą oddać głos w ponad 8 tysiącach lokali wyborczych.
  • W Bułgarii trwa głosowanie w wyborach prezydenckich, w których o urząd ubiega się 27 par kandydatów, a faworytką jest urzędująca prezydentka Iliana Jotowa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W Serbii w niedzielę rano otwarto lokale wyborcze w przedterminowych wyborach parlamentarnych, będących następstwem niemal dwuletnich masowych protestów antyrządowych. Głosowanie potrwa do godz. 20.

Serbia wybiera. Na miejscu reporterzy Interii

Obywatele Serbii wybierają 250 członków Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbii, czyli jednoizbowego parlamentu i najwyższego organu ustawodawczego kraju.

Posłowie wybierani są w systemie proporcjonalnym, w którym mandaty są rozdzielane pomiędzy listy wyborcze, stosownie do liczby uzyskanych przez nie głosów.

Zobacz również:

Alekasandar Vucić na tle marszu studentów
Świat

Szansa na wielką zmianę w Serbii po 14 latach. "Na szali jest więzienie"

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

Kadencja parlamentu trwa cztery lata. Obecne przedterminowe wybory odbywają się po wyborach parlamentarnych, które miały miejsce 17 grudnia 2023 roku.

Przebieg wyborów prosto ze stolicy Serbii Belgradu relacjonują reporterzy Interii - Jakub Krzywiecki i Wiktor Kazanecki.

Jak wskazują, przed lokalami wyborczymi w Belgradzie widać tłumy mieszkańców chcących oddać swój głos. Niektórzy z nich czekają nawet 1,5 godziny.

Na wielu bilboardach i plakatach w Belgradzie widać sylwetkę Aleksandara Vucica, obecnego prezydenta.

Wybory w Serbii. Pokłosie protestów po tragedii w Nowym Sadzie

Do głosowania doprowadziły niemal dwuletnie masowe protesty, które wybuchły w odpowiedzi na tragedię na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku. W wyniku zawalenia się części dachu zginęło 16 osób.

Protestujący zarzucali władzy korupcję i zaniedbana, które miały doprowadzić do wypadku. Inicjatorami demonstracji byli serbscy studenci, którzy wystawili w wyborach listę 250 przedstawicieli różnych zawodów z całego kraju.

Kolejka ludzi ustawiająca się przed wejściem do budynku, w którym na drzwiach widoczne są informacje oraz plakaty; część osób to rodziny z dziećmi, większość patrzy w stronę drzwi.
Mieszkańcy Belgradu w kolejce do lokalu wyborczegoJakub KrzywieckiINTERIA.PL

Do udziału w wyborach uprawnionych jest 6 450 523 wyborców - podała Republikańska Komisja Wyborcza (RIK). Głosowanie odbędzie się w 8392 lokalach wyborczych, z czego 8270 znajduje się na terenie Serbii, 93 w 37 państwach za granicą, a 29 w zakładach karnych.

Do udziału w wyborach dopuszczono łącznie 18 list wyborczych, na których znalazło się 2418 kandydatów.

Zobacz również:

Serbia wybiera, w niedzielę obywatele ruszą do urn. Na zdj. czwartkowy wiec zwolenników ruchu studenckiego
Świat

"Zryw na który czekano latami". W Serbii odliczają godziny, historyczne wybory

Joanna Mazur
Joanna Mazur

Próg wejścia do parlamentu wynosi 3 proc. Głównymi rywalami są listy "Aleksandar Vuczić - Zjednoczona Serbia, otwiera się w nowym oknie" oraz "Lista Studencka - Studenci Zwyciężają". Badania, przeprowadzone przez ośrodki bliskie władzy, dają przewagę sondażową liście obecnego rządu, z kolei sondaże niezależne przewidywały nieznaczną wygraną listy wspieranej przez studentów. Pozostałe listy wyborcze - poza listami mniejszości - balansowały na krawędzi progu wyborczego.

Vladimir Dimitrijević, przewodniczący RIK, poinformował, że wybory będzie obserwować 16 271 obserwatorów, reprezentujących 26 krajowych oraz 57 zagranicznych organizacji. W gronie obserwatorów znajdą się 622 osoby z zagranicy.

Pierwsze częściowe wyniki powinny pojawić się w niedzielę w nocy.

Wybory prezydenckie w Bułgarii

W niedzielę trwają także wybory prezydenckie w Bułgarii, otwiera się w nowym oknie. Według przedwyborczych sondaży na największe poparcie może liczyć obecna prezydentka Iliana Jotowa, sojuszniczka premiera Rumena Radewa, choć prawdopodobnie do rozstrzygnięcia potrzebna będzie druga tura.

Do głosowania uprawnionych jest około 6,5 mln obywateli. Jak wynika z oficjalnych danych z końca 2023 r., to mniej więcej tyle, ile wynosi populacja kraju, wliczając dzieci.

Spis wyborców uwzględnia jednak liczną emigrację; według raportu bułgarskiego MSZ z początku 2023 r., poza krajem żyło ponad 2,8 mln Bułgarów.

Bułgaria po ustąpieniu Rumena Radewa

Wybory odbywają się dziewięć miesięcy po ustąpieniu Rumena Radewa, który był głową państwa od 2017 r. Radew postanowił wystartować w wyborach parlamentarnych, aby zakończyć trwający w kraju kryzys polityczny. W kwietniu jego partia Postępowa Bułgaria zdecydowanie wygrała wybory, a Radew został premierem.

Jego miejsce zajęła Jotowa, która wcześniej była wiceprezydentką. Jest ona również faworytką do zwycięstwa w niedzielnym głosowaniu. Głównym konkurentem Jotowej jest Andrej Giurow, wspierany przez opozycję niezależny polityk i ekonomista, który od lutego do maja br. stał na czele rządu technicznego.

Prezydent, wybierany na pięcioletnią kadencję, pełni w Bułgarii głównie funkcje reprezentacyjne. Razem z nim wybierany jest wiceprezydent, a wyborcy oddają głos na daną parę: prezydenta i jego zastępcę.

Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała w wyborach 27 takich par.

Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. głosów w I turze przy ponad 50-procentowej frekwencji, potrzebna będzie druga tura, która odbyłaby się 1 listopada.

Lokalne wyborcze mają zostać zamknięte o godz. 20 czasu lokalnego (19 w Polsce). CKW ogłosi ostateczne wyniki w ciągu trzech dni od daty wyborów.

Zobacz również:

Aleksandar Vuczić ostrzega przed III wojną światową
Świat

"Wojna światowa jest nieunikniona". Przywódca ostrzega, ponura prognoza

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


''Wydarzenia'": Pilne prace nad zaostrzeniem przepisów drogowych. Będą surowe karyPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze