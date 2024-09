- Rosja to najbardziej znaczące zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Zagrożenie to nie zniknie, dopóki kryminalny reżim Putina będzie u władzy. Jedyne co będzie mogło będzie zagrozić pędowi Putina, to jego strategiczna porażka w Ukrainie - mówił europoseł PO i Europejskiej Partii Ludowej.

Reklama