Dawny sojusznik Rosji prosi Unię o pomoc. Zacharowa komentuje

Marcin Jan Orłowski

Wyraźna projekcja "scenariusza mołdawskiego" na Armenię - tak rzecznik prasowa rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa skomentowała prośbę władz w Erywaniu o wysłanie do kraju unijnego "zespołu szybkiego reagowania". Tamtejsze władze chcą w ten sposób walczyć z zagrożeniami atakami hybrydowymi.

Rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa
Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija ZacharowaSefa Karacan/Anadolu AgencyAFP

Kolejny komentarz rosyjskiej dyplomacji na temat sytuacji w Armenii wygłoszony został przez Mariję Zacharową w trakcie standardowego briefingu prasowego. Obecny na miejscu dziennikarz prokremlowskiej agencji RIA Nowosti zapytał o prośbę rządu w Erywaniu kierowaną do przedstawicieli Unii Europejskiej.

Mowa o wysłaniu do Armenii "zespołu szybkiego reagowania" w celu przeciwdziałania atakom hybrydowym.

    - Wysłanie do republiki tego, co pan nazwał "zespołem szybkiego reagowania", jest oczywistą projekcją "scenariusza mołdawskiego" na Armenię - stwierdziła rzecznik prasowa rosyjskiego resortu dyplomacji.

    Rosyjskie MSZ reaguje ws. Armenii. "Scenariusz mołdawski"

    Wspomniany przez Zacharową "scenariusz mołdawski" to, zgodnie z kremlowską propagandą, określenie na zmianę polityki rządu wobec Federacji Rosyjskiej.

    Mołdawia od wielu lat oddala się ekonomicznie i politycznie od Rosji. Władze tego kraju koncentrują się na zbliżeniu do Unii Europejskiej, starając się o wejście do Wspólnoty.

    Jednocześnie prowadzone są działania ograniczające działalność prorosyjskich partii politycznych i organizacji, które finansowane są przez Kreml.

    Podobne do Mołdawii próby, od wielu miesięcy podejmuje także armeński rząd pod przywództwem Nikoli Paszyniana. Polityk wielokrotnie wspominał o działaniach zmierzających ku zacieśnianiu współpracy z Brukselą, a także m.in. wspólnych manewrach z wojskami NATO.

