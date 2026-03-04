Kolejny komentarz rosyjskiej dyplomacji na temat sytuacji w Armenii wygłoszony został przez Mariję Zacharową w trakcie standardowego briefingu prasowego. Obecny na miejscu dziennikarz prokremlowskiej agencji RIA Nowosti zapytał o prośbę rządu w Erywaniu kierowaną do przedstawicieli Unii Europejskiej.

Mowa o wysłaniu do Armenii "zespołu szybkiego reagowania" w celu przeciwdziałania atakom hybrydowym.

- Wysłanie do republiki tego, co pan nazwał "zespołem szybkiego reagowania", jest oczywistą projekcją "scenariusza mołdawskiego" na Armenię - stwierdziła rzecznik prasowa rosyjskiego resortu dyplomacji.

Rosyjskie MSZ reaguje ws. Armenii. "Scenariusz mołdawski"

Wspomniany przez Zacharową "scenariusz mołdawski" to, zgodnie z kremlowską propagandą, określenie na zmianę polityki rządu wobec Federacji Rosyjskiej.

Mołdawia od wielu lat oddala się ekonomicznie i politycznie od Rosji. Władze tego kraju koncentrują się na zbliżeniu do Unii Europejskiej, starając się o wejście do Wspólnoty.

Jednocześnie prowadzone są działania ograniczające działalność prorosyjskich partii politycznych i organizacji, które finansowane są przez Kreml.

Podobne do Mołdawii próby, od wielu miesięcy podejmuje także armeński rząd pod przywództwem Nikoli Paszyniana. Polityk wielokrotnie wspominał o działaniach zmierzających ku zacieśnianiu współpracy z Brukselą, a także m.in. wspólnych manewrach z wojskami NATO.

Wydarzenia 24: Trudny moment dla Miszalskiego. Akcja odwołania prezydenta nabiera tempa Polsat News