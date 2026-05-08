W skrócie Polacy od początku pontyfikatu Leona XIV przekazują papieżowi różnorodne prezenty, wśród których pojawiły się również nietypowe podarunki.

W pierwszym roku pontyfikatu papież Leon XIV przyjął od Polaków m.in. konia czystej krwi arabskiej, kopię figurki Matki Bożej Ludźmierskiej oraz koszulkę klubu Bogdanka LUK Lublin.

Część otrzymanych przez papieża prezentów trafia do depozytu, niektóre przekazywane są instytucjom, a inne sprzedaje się na aukcjach charytatywnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

PapieżLeon XIV został wybrany do przewodzenia Kościołowi katolickiemu 8 maja 2025 roku. Jest pierwszym Amerykaninem w tej roli.

W pierwszym roku swojego pontyfikatu Ojciec Święty udzielił około 50 audiencji, podczas których m.in. przyjmował prezenty od pielgrzymów. Polacy wielokrotnie decydowali się na nietypowe podarunki.

Prezenty z Polski dla Leona XIV. Wśród podarunków koń

Największą uwagę skupił na sobie Proton - koń czystej krwi arabskiej, urodzony w Janowie Podlaskim, a wychowany w stadninie w Budzistowie (pow. kołobrzeski).

Konia podarował papieżowi w październiku właściciel stadniny Andrzej Michalski. W rozmowie z Vatican News wyznał, że pomysł zrodził się ze zdjęcia, na którym widać przyszłego papieża podczas jazdy konnej w Peru.

Papież Leon XIV przyjmujący konia Protona Vatican Media AFP

Proton - jak mówił Michalski - ma swoje korzenie w USA, a jego matka została odkupiona od księżnej Jordanii. Leon XIV przyjął prezent, a miejscem pobytu konia stało się Borgo Laudato Si' w letniej rezydencji papieskiej Castel Gandolfo.

Nie tak dawno, bo końcem kwietnia, Ojciec Święty otrzymał od właściciela stadniny obraz upamiętniający przekazanie mu konia.

Figura Gaździny Podhala, żaglowiec w bursztynie i koszulka sportowa. Nietypowe prezenty dla papieża

W październiku 2025 roku Leon XIV otrzymał kopię figurki Matki Bożej Ludźmierskiej, nazywanej Gaździną Podhala. Prezent wręczyli delegaci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

- Dla nas dzisiejsze wydarzenie jest wyjątkowe, tym bardziej, że ojciec święty Jan Paweł II jest patronem Małopolski, a przekazaliśmy dar z Małopolski, z Podhala - tłumaczył marszałek Łukasz Smółka, cytowany przez Vatican News.

Innym prezentem był model żaglowca osadzony w bursztynie, który przywieźli ze sobą w marcu do Rzymu szefowie rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

W podarunkach od Polaków nie zabrakło również sportowego akcentu. W czerwcu siatkarz Wilfredo Leon informował w mediach społecznościowych, że siatkarz Jakub Wachnik z żoną Magdaleną wręczyli papieżowi koszulkę klubu Bogdanka LUK Lublin z numerem 9.

Co dzieje się z prezentami dla papieża? Część trafia w ręce kogoś innego

Jak wyjaśnia Vatican News, papież Leon XIV może swobodnie dysponować otrzymanymi prezentami.

Część z nich trafia do depozytu, inne są przekazywane różnym instytucjom, a niektóre sprzedaje się na aukcjach charytatywnych.

"Papież otrzymuje każdego tygodnia wiele prezentów, zarówno podczas audiencji generalnej, jak i spotkań z jego gośćmi, np. przywódcami państw" - zauważono.

Źródło: Vatican News

Co dalej z programem "CPN"? Domański w „Graffiti”: Jesteśmy elastyczni Polsat News