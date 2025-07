Donald Trump otrzymał od Kataru samolot Boeing 747-8, który ma szansę pełnić funkcję Air Force One.

Porozumienie między Katarem a Departamentem Obrony USA , do którego dotarła stacja CBS News, wspomina o "bezwarunkowej darowiźnie" jednego samolotu Boeing 747-8 Jumbo Jet .

Jak dowiedziała się stacja, trwają przygotowania do modernizacji katarskiej maszyny, który ma pełnić funkcję prezydenckiego samolotu Air Force One . Według CBS News wysocy rangą amerykańscy urzędnicy widzieli już plany i schematy Jumbo Jeta.

Katar podarował Trumpowi samolot. Może pełnić funkcję Air Force One

Na początku lipca sekretarz obrony USA Pete Hegseth oraz wicepremier i minister obrony Kataru podpisali memorandum w sprawie samolotu. W dokumencie nie wspomniano wprost o Air Force One, ale stwierdzono, że samolot może być używany przez Pentagon "w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny".

- Jeśli uda nam się zdobyć Boeinga 747 jako wkład do naszego Departamentu Obrony, który będzie nam służył przez kilka lat, podczas gdy oni będą budować pozostałe, to uważam, że to był bardzo miły gest. Teraz mógłbym być głupi i powiedzieć: O nie, nie chcemy darmowego samolotu - mówił wówczas amerykański polityk.