W skrócie Co najmniej 19 osób zostało rannych w trakcie antyrządowej demonstracji w Tiranie, w tym policjanci, dziennikarze oraz uczestnicy protestu.

Protestujący rzucali w stronę budynków rządowych koktajle Mołotowa oraz kamienie, na co policja odpowiedziała użyciem gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Rząd Ediego Ramy zaprzecza zarzutom korupcyjnym, wzywa do dialogu i wprowadził pakiet socjalny w celu wyciszenia niepokojów społecznych.

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Demonstracja rozpoczęła się na placu Skanderbega w centrum Tirany. Następnie uczestnicy przemaszerowali w stronę siedziby premiera Ediego Ramy, domagając się dymisji jego rządu. Jedno z głównych haseł wiecu zostało wyeksponowane na transparencie z napisem: "Albania przetrwa, będziemy o nią walczyć! Rama do więzienia, Berisha (Sali Berisha, lider opozycji - red.) do więzienia".

Protestujący zaatakowali policyjne pojazdy do rozpędzania tłumu, rzucili w stronę gmachu ministerstwa infrastruktury koktajl Mołotowa i kamienie. Policja interweniowała, używając armatek wodnych oraz gazu łzawiącego, aby odeprzeć protestujących - relacjonował portal Albanian Post.

Z informacji agencji Reuters wynika, że demonstranci próbowali dostać się do biura Ramy, ale zostali odparci przez policję.

Cytowane przez serwis ministerstwo zdrowia podało, że do dwóch szpitali trafiło łącznie 19 rannych, w tym sześciu policjantów, czterech przedstawicieli mediów (w tym jeden obywatel zagraniczny) oraz dziewięcioro protestujących.

Tirana w ogniu protestów. Protestujący podpalali budynki i banki

Demonstracje, organizowane jako sprzeciw wobec korupcji, braku miejsc pracy i niskiego poziomu edukacji, wstrząsają Tiraną od połowy października i rozprzestrzeniły się także na inne miasta Albanii. Już wcześniej przybierały gwałtowny charakter: protestujący podpalali budynki rządowe i banki, wybijali szyby w sklepach oraz wyrywali kostkę brukową, by rzucać nią w policjantów.

"Skandale korupcyjne z biegiem lat nadszarpnęły reputację Albanii. Analitycy twierdzą, że kraj ten jest centrum gangów zajmujących się praniem pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami i bronią" - podkreśla Reuters.

Sobotnia demonstracja została zorganizowana w 114. rocznicę ogłoszenia niepodległości Albanii. Policja rozlokowała tego dnia swoje siły wzdłuż głównych dróg prowadzących do stolicy i z niej wyprowadzających, przeprowadzając kontrole pojazdów.

Albania chce do Unii. Rama wzywa protestujących do dialogu

Rząd Ramy zaprzeczał zarzutom o korupcję i wezwał do dialogu w sprawie postulatów protestujących. Władze wprowadziły również nowe środki, takie jak obniżka cen paliw oraz dodatkowe wsparcie finansowe dla ubogich rodzin, próbując wyciszyć protesty.

Albania przewodzi grupie krajów bałkańskich ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej. Z informacji przedstawicieli rządzącej Socjalistycznej Partii Albanii wynika, że do końca 2027 r. planują zakończyć oni negocjacje akcesyjne. Dołączenie do wspólnoty szacowane jest na 2030 rok.



