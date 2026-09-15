W skrócie Dania wezwała rosyjskiego ambasadora po incydencie z udziałem rosyjskiej fregaty i duńskiego śmigłowca wojskowego, uznając zachowanie Rosji za niedopuszczalne.

Rosyjska fregata wystrzeliła dwie flary w kierunku duńskiego śmigłowca Fennec podczas rutynowej misji fotograficznej na wodach międzynarodowych, a strona rosyjska oskarżyła Danię o niebezpieczne manewry.

Premier Danii uznała incydent za poważny, wskazując na coraz agresywniejsze działania Rosji oraz wzrost napięć wokół współpracy z NATO.

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Rosyjski ambasador w Danii Władimir Barbin został wezwany do duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych po poniedziałkowym incydencie na wodach międzynarodowych w pobliżu Gedser. Rosyjska fregata wystrzeliła tam dwie flary w kierunku wojskowego śmigłowca Fennec.

- To całkowicie nieakceptowalne i mogło narazić ludzkie życie - oświadczył szef duńskiej dyplomacji Lars Løkke Rasmussen. Jak dodał, Rosja "stopniowo przesuwa granicę tego, co uważa za akceptowalne zachowanie".

Rosyjska fregata kontra duński śmigłowiec. Flara przeleciała kilka metrów od maszyny

Moskwa przedstawia jednak zupełnie inną wersję wydarzeń. Ambasador Barbin oskarżył duńskie wojsko o wykonywanie "niebezpiecznych manewrów" w pobliżu rosyjskich okrętów na Bałtyku.

Jak podała państwowa agencja RIA, dyplomata przekazał Kopenhadze oficjalną notę w tej sprawie.

- Zażądałem, aby strona duńska podjęła niezbędne środki, by zapobiec powtarzaniu się podobnych incydentów w przyszłości - powiedział Barbin, cytowany przez rosyjską agencję.

Rosyjski ambasador przekonywał również, że nie jest to pierwsza tego rodzaju sytuacja. Przypomniał wydarzenia z sierpnia 2025 roku, kiedy - według strony rosyjskiej - duński śmigłowiec wykonywał przeloty i zawisał na małej wysokości nad okrętem Wiceadmirał Kułakow. Moskwa twierdzi, że mogło wówczas dojść do kolizji lub zakłócenia pracy wyposażenia jednostki.

Barbin utrzymywał także, że duńska załoga nie nawiązała wtedy łączności radiowej i nie reagowała na ostrzeżenia. Kreml na razie dystansuje się od szczegółów obecnego zdarzenia. Rzecznik Dmitrij Pieskow powiedział, że nie dysponuje wystarczającymi informacjami, by je komentować.

Dania ostrzega przed Rosją. "Testuje i rzuca wyzwanie NATO"

Do najnowszego incydentu doszło w poniedziałek na wodach międzynarodowych u wybrzeży Danii. Śmigłowiec duńskich sił powietrznych Fennec wykonywał rutynową misję fotograficzną rosyjskiej fregaty, gdy z okrętu wystrzelono w jego kierunku dwie flary.

Jedna z nich minęła maszynę w niewielkiej odległości. Według ministra obrony Jeppe Bruusa chodziło o zaledwie kilka metrów.

Przed wystrzeleniem flar Rosjanie nie mieli przekazać żadnego ostrzeżenia ani nawiązać kontaktu radiowego. Śmigłowiec nie został uszkodzony, a załoga nie odniosła obrażeń.

Bruus podkreślił, że duńska maszyna wykonywała standardowy manewr stosowany już wielokrotnie podczas dokumentowania ruchów rosyjskich okrętów. Minister ocenił jednocześnie, że Rosjanie coraz bardziej zwiększają swoją gotowość do podejmowania ryzyka.

Dania nie zamierza jednak uruchamiać w związku ze zdarzeniem mechanizmów konsultacyjnych i obronnych NATO (w tym art. 4. i 5.). Zdaniem Bruusa wymagałoby to bardziej bezpośredniego ataku na duńskie terytorium.

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Premier Mette Frederiksen oceniła, że incydent jest poważny, ale - jak stwierdziła - "niestety nie jest zaskakujący".

Jej zdaniem wpisuje się on w szerszy schemat zachowania "coraz bardziej agresywnej" Rosji, która nasiliła działania hybrydowe w Europie oraz "testuje i rzuca wyzwanie NATO".

- Rosja chce siać strach i podziały. Naszą odpowiedzią jest trzymanie się bliżej siebie i wzmacnianie obrony Danii i Europy - przekazała Frederiksen.

Duński wywiad wojskowy informował już wcześniej, że rosyjskie okręty wielokrotnie wchodziły na kurs kolizyjny z duńskimi jednostkami, kierowały radary śledzące na duńskie statki i śmigłowce oraz celowały w nie uzbrojeniem podczas przepraw przez duńskie cieśniny. Moskwa odrzucała te oskarżenia.

Źródło: Reuters



