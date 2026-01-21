Dania reaguje na zapowiedź Trumpa. Jasne stanowisko

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Duński minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen skomentował wystąpienie Donalda Trumpa podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, podkreślając, że zapowiedź nieużywania siły wobec Grenlandii ma pozytywny wydźwięk. Jednocześnie zauważył, że ambicje amerykańskiego prezydenta, dotyczące wyspy, pozostają aktualne.

Starszy mężczyzna w garniturze i krawacie stoi przy mikrofonie na tle jasnej ściany, jego twarz wyraża skupienie.
Szef MSZ Danii Lars Lokke RasmussenVitalii Nosach/Global Images Ukraine Getty Images

W skrócie

  • Szef MSZ Danii Lars Lokke Rasmussen ocenił oświadczenie Donalda Trumpa - o nieużywaniu siły wobec Grenlandii - jako pozytywne, choć amerykański prezydent podtrzymuje swoje ambicje dotyczące wyspy.
  • Rasmussen zaznaczył, że Dania utrzymała Grenlandię wolną od chińskich wpływów i inwestycji oraz będzie się trzymać dyplomatycznej ścieżki sprawie wyspy.
  • Duński minister spraw zagranicznych podkreślił, że Dania nie negocjuje kompromisu w kwestii swoich fundamentalnych zasad.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen powiedział, że oświadczenie Donalda Trumpa, z którego wynikło, że nie użyje on siły do przejęcia Grenladii, jest "pozytywne".

Nadmienił jednak, że amerykański prezydent w dalszym ciągu wyraził ambicje dotyczące przejęcia wyspy.

Donald Trump w Davos. Dania reaguje ws. Grenlandii

- To, co wyraźnie wynika z tego przemówienia, to fakt, że ambicja prezydenta (Donalda Trumpa - red.) pozostaje nietknięta - powiedział dziennikarzom niedługo po przemówieniu amerykańskiego prezydenta w Davos.

Zobacz również:

UE zdaje się rozumieć, że jeśli nie postawi się Donaldowi Trumpowi teraz, później może już nie mieć takiej okazji
Świat

"Wszyscy pukają się w głowę". Bruksela szykuje mocną odpowiedź na brewerie Trumpa

Łukasz Rogojsz
Łukasz Rogojsz

    - To oczywiście pozytywne, biorąc pod uwagę sam ten fakt, że padły słowa: 'nie zamierzamy uciekać się do siły militarnej', należy oczywiście wziąć to pod uwagę, ale nie sprawia to, że problem znika - dodał.

    Davos. Dania reaguje na przemówienie Trumpa

    Podczas przemówienia na corocznym Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos Trump wymienił, że w przypadku siłowego zdobycia wyspy, Amerykanie "byliby nie do zatrzymania". - Ale tego nie zrobię - dodał, odnosząc się do użycia siły.

    Rasmussen przypomniał natomiast, cytowany przez agencję Reutera, że Dania utrzymała Grenlandię wolną od chińskich wpływów i inwestycji. Duński minister zapewnił jednocześnie, że jego kraj "utrzyma ścieżkę dyplomatyczną dotyczącą Grenlandii".

    Jak jednak dodał szef MSZ Danii: - Nie negocjujemy kompromisu w sprawie naszych fundamentalnych zasad.

    Źródło: Reuters, AFP

    Zobacz również:

    Komisja Europejska reaguje na słowa Donalda Trumpa
    Świat

    Komisja Europejska odpowiada na roszczenia Donalda Trumpa. "Jeśli będzie to konieczne"

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    Nawrocki w Radzie Pokoju? Czarnek: ONZ jest dzisiaj ciałem martwymPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze