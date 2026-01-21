W skrócie Szef MSZ Danii Lars Lokke Rasmussen ocenił oświadczenie Donalda Trumpa - o nieużywaniu siły wobec Grenlandii - jako pozytywne, choć amerykański prezydent podtrzymuje swoje ambicje dotyczące wyspy.

Rasmussen zaznaczył, że Dania utrzymała Grenlandię wolną od chińskich wpływów i inwestycji oraz będzie się trzymać dyplomatycznej ścieżki sprawie wyspy.

Duński minister spraw zagranicznych podkreślił, że Dania nie negocjuje kompromisu w kwestii swoich fundamentalnych zasad.

Minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen powiedział, że oświadczenie Donalda Trumpa, z którego wynikło, że nie użyje on siły do przejęcia Grenladii, jest "pozytywne".

Nadmienił jednak, że amerykański prezydent w dalszym ciągu wyraził ambicje dotyczące przejęcia wyspy.

- To, co wyraźnie wynika z tego przemówienia, to fakt, że ambicja prezydenta (Donalda Trumpa - red.) pozostaje nietknięta - powiedział dziennikarzom niedługo po przemówieniu amerykańskiego prezydenta w Davos.

- To oczywiście pozytywne, biorąc pod uwagę sam ten fakt, że padły słowa: 'nie zamierzamy uciekać się do siły militarnej', należy oczywiście wziąć to pod uwagę, ale nie sprawia to, że problem znika - dodał.

Podczas przemówienia na corocznym Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos Trump wymienił, że w przypadku siłowego zdobycia wyspy, Amerykanie "byliby nie do zatrzymania". - Ale tego nie zrobię - dodał, odnosząc się do użycia siły.

Rasmussen przypomniał natomiast, cytowany przez agencję Reutera, że Dania utrzymała Grenlandię wolną od chińskich wpływów i inwestycji. Duński minister zapewnił jednocześnie, że jego kraj "utrzyma ścieżkę dyplomatyczną dotyczącą Grenlandii".

Jak jednak dodał szef MSZ Danii: - Nie negocjujemy kompromisu w sprawie naszych fundamentalnych zasad.

Źródło: Reuters, AFP

