Dania reaguje na zapowiedź Trumpa. Jasne stanowisko
Duński minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen skomentował wystąpienie Donalda Trumpa podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, podkreślając, że zapowiedź nieużywania siły wobec Grenlandii ma pozytywny wydźwięk. Jednocześnie zauważył, że ambicje amerykańskiego prezydenta, dotyczące wyspy, pozostają aktualne.
W skrócie
- Szef MSZ Danii Lars Lokke Rasmussen ocenił oświadczenie Donalda Trumpa - o nieużywaniu siły wobec Grenlandii - jako pozytywne, choć amerykański prezydent podtrzymuje swoje ambicje dotyczące wyspy.
- Rasmussen zaznaczył, że Dania utrzymała Grenlandię wolną od chińskich wpływów i inwestycji oraz będzie się trzymać dyplomatycznej ścieżki sprawie wyspy.
- Duński minister spraw zagranicznych podkreślił, że Dania nie negocjuje kompromisu w kwestii swoich fundamentalnych zasad.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen powiedział, że oświadczenie Donalda Trumpa, z którego wynikło, że nie użyje on siły do przejęcia Grenladii, jest "pozytywne".
Nadmienił jednak, że amerykański prezydent w dalszym ciągu wyraził ambicje dotyczące przejęcia wyspy.
Donald Trump w Davos. Dania reaguje ws. Grenlandii
- To, co wyraźnie wynika z tego przemówienia, to fakt, że ambicja prezydenta (Donalda Trumpa - red.) pozostaje nietknięta - powiedział dziennikarzom niedługo po przemówieniu amerykańskiego prezydenta w Davos.
- To oczywiście pozytywne, biorąc pod uwagę sam ten fakt, że padły słowa: 'nie zamierzamy uciekać się do siły militarnej', należy oczywiście wziąć to pod uwagę, ale nie sprawia to, że problem znika - dodał.
Davos. Dania reaguje na przemówienie Trumpa
Podczas przemówienia na corocznym Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos Trump wymienił, że w przypadku siłowego zdobycia wyspy, Amerykanie "byliby nie do zatrzymania". - Ale tego nie zrobię - dodał, odnosząc się do użycia siły.
Rasmussen przypomniał natomiast, cytowany przez agencję Reutera, że Dania utrzymała Grenlandię wolną od chińskich wpływów i inwestycji. Duński minister zapewnił jednocześnie, że jego kraj "utrzyma ścieżkę dyplomatyczną dotyczącą Grenlandii".
Jak jednak dodał szef MSZ Danii: - Nie negocjujemy kompromisu w sprawie naszych fundamentalnych zasad.
Źródło: Reuters, AFP