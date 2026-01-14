W skrócie Dania rozpoczęła przerzucanie zwiększonego wsparcia wojskowego na Grenlandię, wysyłając na wyspę tzw. dowództwo wysunięte i wyposażenie.

Duńskie władze oraz wojsko potwierdziły przygotowania do zapewnienia większej, stałej obecności swoich sił zbrojnych na Grenlandii.

Donald Trump ogłosił, że USA przejmą kontrolę nad Grenlandią, twierdząc, że inne rozwiązanie jest "niedopuszczalne".

Duńska telewizja podała, że w odpowiedzi na zagrożenie aneksją Grenlandii ze strony USA władze podjęły decyzję o zwiększeniu obecności wojskowej na wyspie. Pierwszy transport miał wylądować na lotnisku Nuuk i składać się z oficerów tzw. wysuniętego dowództwa oraz wyposażenia.

"Zadaniem dowództwa wysuniętego jest między innymi zapewnienie gotowości logistyki i środowiska na przyjęcie późniejszych sił głównych" - podała stacja, zwracając uwagę, że duża część sił zbrojnych Danii pozostaje "związana zobowiązaniami wojskowymi na Bałtyku".

Wysunięte dowództwo duńskiej armii na Grenlandii. "Przygotowanie do nadchodzących działań"

Doniesienia o zwiększeniu obecności duńskich wojsk potwierdził Troels Lund Poulsen, szef Ministerstwa Obrony. Na konferencji prasowej po niejawnym posiedzeniu parlamentarnej komisji ds. polityki zagranicznej, Poulsen stwierdził, ze ruchy wojsk to "jasna odpowiedź na wyzwania, z jakimi mierzy się Arktyka".

- Obecnie pracujemy nad kwestią stałej, większej obecności duńskiej obrony na Grenlandii, ale również z udziałem innych krajów - powiedział Poulsen.

Transporty potwierdziło także duńskie dowództwo wojskowe. "Duńskie Siły Zbrojne stale szkolą się w zakresie rozmieszczania zdolności w Arktyce i są obecne w ramach realizacji ogólnych zadań oraz w ramach przygotowań do nadchodzących działań" - podało w oświadczeniu duńskie wojsko.

Biały Dom zapowiada przejęcie Grenlandii. "Cokolwiek innego jest niedopuszczalne"

W środę Donald Trump ponownie zapowiedział przejęcie kontroli na Grenlandią. "Jeśli tego nie zrobimy, zrobią to Chiny albo Rosja, a to się nie wydarzy! (...) NATO będzie o wiele groźniejsze i skuteczniejsze z Grenlandią w rękach Stanów Zjednoczonych. Cokolwiek innego jest niedopuszczalne" - przekazał prezydent USA w Truth Social.

"NATO: Powiedźcie Danii, żeby się stamtąd wynosiła, natychmiast! Dwa zaprzęgi nie dadzą rady, USA dadzą!" - przekazał Donald Trump.

