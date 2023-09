Dania nie wpuściła na swoje terytorium rosyjskiego wiceministra

Konferencja WHO

W Kopenhadze odbywa się w dniach 12-14 września konferencja WHO z udziałem państw europejskich należących do organizacji.

Dania wezwała Moskwę 1 września do zredukowania personelu ambasady rosyjskiej w Kopenhadze, do poziomu obowiązującego w ambasadzie Danii w Moskwie. Media duńskie prognozowały, że wydalonych zostanie 10 dyplomatów Rosji. Redukcje mają nastąpić do 29 września br.