Dania: Ekstradycja Norwega do Polski. Jest podejrzany o zabójstwo

Sąd rejonowy w Kopenhadze zgodził się w środę, by 25-letni Norweg Ingebrigt G. trafił do Polski w ramach ekstradycji. Śledczy są zdania, że w listopadzie w Oświęcimiu zamordował on Polkę, a następnie wyjechał z jej i jego córką Mią do Danii. Policja uruchomiła wówczas Child Alert.

