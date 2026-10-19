W skrócie Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku powodzi błyskawicznych na wschodzie Hiszpanii. To efekt najintensywniejszych od prawie 40 lat ulew.

W niektórych miejscach suma opadów przekroczyła 700 litrów na metr kwadratowy, a lokalne władze na pewien czas wprowadziły ograniczenia w 145 gminach.

W poniedziałek rano na południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii obowiązywały żółte i pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe. Drogi były nieprzejezdne, a ponad 100 tys. uczniów nie poszło do szkół.

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To ulewy bez precedensu. Miejscami na wschodzie Hiszpanii w ciągu 36 godzin spadło ponad 600 litrów wody na metr kwadratowy. W rejonie miejscowości Pego w Alicante suma opadów przekroczyła 620 litrów. To najpotężniejsze ulewy od dekad, czyli od 3 listopada 1987 roku, kiedy w miejscowości La Safor w 24 godziny spadło 817 litrów wody na metr kwadratowy - to hiszpański rekord. Obecne opady są niemal równie intensywne.

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Śmiertelnie niebezpieczna DANA. Ulewy, jakich dawno nie było

Hiszpanię nawiedziło potężne zjawisko znane jako DANA, które oznacza izolowaną depresję wysokogórską. Przynosi ono wyjątkowo silne ulewy w krótkim czasie, prowadzące do niebezpiecznych powodzi. Właśnie z taką sytuacją mają obecnie do czynienia mieszkańcy wschodniej części kraju.

Potężne ulewy doprowadziły do wielu podtopień i cały czas trwają. Lokalnie suma opadów przekroczyła już 700 litrów wody na metr kwadratowy - podaje hiszpański nadawca RTVE.

Powodzie zalewają dużą część Wspólnoty Walenckiej. Miejscowe władze wprowadziły ograniczenia w poruszanie się w 145 gminach na południowym wybrzeżu Walencji i na północ od Alicante. Po południu część ograniczeń zniesiono i obowiązują one w ośmiu gminach.

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Wiadomo, że zginęły co najmniej cztery osoby, w tym dwie kobiety. Jedna została porwana przez wezbraną wodę w sobotę wieczorem, gdy szła z mężem i dwójką dzieci w Cabrera de Mar w prowincji Barcelona. Jej ciało znaleziono w poniedziałek rano.

Druga kobieta zaginęła w niedzielne popołudnie. Kąpała się przy plaży w Sagunto w Walencji. Jej ciało znaleziono nieopodal miejsca kąpieli. W poniedziałek po południu w miejscowości Oliva w Walencji znaleziono ciała kolejnych dwóch osób.

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Cały czas we wschodniej Hiszpanii trwają akcje ratunkowe, również z wykorzystaniem śmigłowców. W niektórych miejscach mieszkańców prosi się o przemieszczenie się w wyższe partie budynków.

Ewakuują ludzi z dachów. "Musicie zostać w domach"

Powodzie w poniedziałek rano przetaczają się przez rozległe tereny. Wylewa wiele rzek, w tym Girona. W serwisach społecznościowych pojawia się coraz więcej nagrań i zdjęć, na których widać spiętrzone auta rzucane przez wodę jedno na drugie.

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Do godz. 23:00 w niedzielę służby ratunkowe na wschodzie Hiszpanii zareagowały na ponad tysiąc zgłoszeń. W ewakuacjach ratunkowych uczestniczą załogi 15 śmigłowców.

"Mamy ludzi na dachach czekających na ratunek" - powiedział w rozmowie z radiem RNE Enrique Moll, burmistrz miejscowości Pego. Z kolei burmistrz miasta Oliva wezwał mieszkańców, by udali się w wyższe partie budynków.

Ewakuacje organizują służby cywilne i wojsko, wiele osób podejmuje się z dachów zalanych domów.

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Na praktycznie całym południowo-wschodnim wybrzeżu Hiszpanii w poniedziałek rano utrzymują się żółte lub pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe w związku z wciąż trwającymi opadami.

Drogi prowadzące do wielu miejscowości w prowincjach Walencja i Alicante są zalane i praktycznie nieprzejezdne:

Poruszanie się drogach jest niemożliwe, musicie zostać w domach - zaapelował w poniedziałek rano Juan Carlos Valderrama, szef regionalnych służb ratunkowych w regionie Walencja.

Odwołano poniedziałkowe zajęcia w szkołach na wschodzie Hiszpanii. Do szkoły nie poszło ponad 100 tys. uczniów, w tym ponad 80 tys. w Walencji i ponad 21 tys. w Alicante.

DANA nawiedziła Hiszpanię niemal dokładnie w drugą rocznicę podobnego uderzenia żywiołu. Pod koniec października 2024 roku taki sam układ sprowadził potężne powodzie błyskawiczne do południowej i wschodniej Hiszpanii. Zginęło wówczas 241 osób, a straty szacowano na wiele miliardów euro.

Źródło: AFP, RTVE, AEMET

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