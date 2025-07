W skrócie Dalajlama XIV zapowiedział swoją kolejną reinkarnację, co wywołało sprzeciw Chin, domagających się kontroli nad tym procesem.

Indie oraz UE wsparły prawo Dalajlamy i Tybetańczyków do samodzielnego wyboru przywódcy religijnego.

Trwający od dekad konflikt o autonomię Tybetu pogłębia się przez politykę Pekinu i narastające napięcia wokół wyboru następcy Dalajlamy.

Przywódca Tybetu na uchodźctwie Dalajlama XIV obchodził w niedzielę swoje 90. urodziny. On sam stwierdził, że ma nadzieję żyć jeszcze kolejne 40 lat, ale taki scenariusz wydaje się być wątpliwy. W związku z tym rozpoczęły się dyskusje na temat wyboru jego następcy - kolejnego przywódcy kraju okupowanego przez przez Chiny od 1951 r.

Wybór nowego Dalajlamy budzi jednak spore napięcia w relacjach Tybetu z Pekinem, który chce mieć wpływ na decyzję o wyborze nowego przywódcy religijnego. W spór zaangażowały się również Indie, w których przebywa Dalajlama XIV.

Dalajlama zmienia zdanie. Będzie kolejna reinkarnacja

Tenzin Gjaco, czyli Dalajlama XIV - laureat Pokojowej Nagrody Nobla i jeden z najbardziej wpływowych przywódców religijnych na świecie, zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że po raz kolejny się reinkarnuje i tym samym przedłuży okres przywództwa religijnego i politycznego Dalajlamów narodu tybetańskiego.

Buddyści tybetańscy wierzą, że Dalajlama po śmierci rodzi się na nowo, a mnisi mają za zadanie odnalezienie dziecka, w ciele którego reinkarnowała się dusza przywódcy.

Najczęściej przed śmiercią Dalajlama pozostawia wskazówki, gdzie należy szukać dziecka, a czasami kierunek poszukiwań wskazuje dym powstały w wyniku spalenia ciała poprzedniego przywódcy. Mnisi należący do grupy poszukiwawczej analizują przepowiednie, znaki i sny osób z najbliższego otoczenia Dalajlamy, dzięki czemu możliwe jest wytypowanie następcy.

Wcześniej Dalajlama XIV sugerował, że po śmierci może przerwać cykl reinkarnacji. Teraz jednak wycofał się z tego pod wpływem wielu próśb ze strony jego otoczenia oraz Tybetańczyków, by instytucja przetrwała.

- W nawiązaniu do tradycji poszukiwania mojej reinkarnacji i wyboru XV Dalajlamy będą miały miejsce - przekazał w specjalnym nagraniu do wiernych. Poinformował również, że procesem odnalezienia następcy będą zajmować się jego bliscy współpracownicy, a on sam najprawdopodobniej nie odrodzi się w Chinach, lecz w Indiach - gdzie mieszka odkąd musiał uciekać z Tybetu w latach 50. ubiegłego wieku.

- Nikt inny nie ma władzy, aby ingerować w tę sprawę - zaznaczył.

Spór o reinkarnację. Chiny chcą mieć decydujący głos

Zapowiedzi te nie spodobały się władzom w Pekinie, które zapowiedziały, że reinkarnacja musi zostać zaakceptowana przez chiński rząd. - Reinkarnacja Dalajlamy, Panchenlamy i innych ważnych buddyjskich postaci musi być wybierana w drodze ciągnięcia losów ze złotej urny i zaakceptowana przez rząd centralny - powiedziała rzeczniczka prasowa chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Mao Ning.

- Chiński rząd przestrzega politykę wolności religijnej, ale obowiązują regulacje dotyczące spraw religijnych i metod zarządzania reinkarnacją tybetańskich żyjących Buddów - dodała.

Procedura złotej urny, o której wspomina Mao, została wprowadzona w 1792 r. przez ówczesnego cesarza Chin Qianlonga, wobec pojawiających się doniesień o nadużyciach przy wyborach Dalajlamów. Polegała ona na wyciąganiu pod nadzorem chińskiego urzędnika ze złotej urny losów, na których zapisane były nazwiska kandydatów i ich daty urodzenia.

Proces ten nie podobał się Tybetańczykom, którzy z czasem zaczęli ignorować procedurę. Dwóch ostatnich Dalajlamów zostało wybranych już z całkowitym pominięciem złotej urny.

Do gry włączają się także Indie

W spór zaangażowały się również Indie. - Nikt nie ma prawa wpływać lub decydować, kto będzie następcą Jego Świętobliwości Dalajlamy. Tylko on sam i jego instytucje mają władzę podjęcia tej decyzji. Jego wyznawcy głęboko w to wierzą. Dla jego uczniów na całym świecie ważne jest, aby to on sam zdecydował o swojej sukcesji - stwierdził Kiren Rijiju, minister ds. parlamentarnych i mniejszości w indyjskim rządzie.

Natychmiast odpowiedziała mu rzeczniczka chińskiego MSZ, która ostrzegła Indie, by nie ingerowały w ich sprawy wewnętrzne. - Mamy nadzieję, że strona indyjska w pełni rozumie wysoce wrażliwą naturę relacji z Tybetem i dostrzega antychiński i separatystyczny charakter Dalajlamy XIV - powiedziała Mao.

Niedługo później indyjskie MSZ wydało oświadczenie, że nie stoi w sporze po żadnej ze stron, ale opowiada się za respektowaniem wolności religijnej. Swoje stanowisko wyraziła natomiast w maju Unia Europejska, która w rezolucji Parlamentu Europejskiego stwierdziła, że "zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim próbom ingerencji rządu chińskiego w wybór tybetańskich buddyjskich przywódców duchowych, w tym Dalajlamy".

Co więc stanie się po śmierci obecnego przywódcy duchowego buddystów tybetańskich? - Być może będzie dwóch kandydatów: jeden wskazany przez władze w Pekinie i wybrany przez lojalistów na terenie ChRL i drugi wybrany w kręgach diaspory tybetańskiej. Wśród tych lojalistów Pekin najprawdopodobniej będzie szukał wsparcia dla swojego kandydata - mówi w rozmowie z Interią prof. Bogdan Góralczyk.

Trudne relacje chińsko-tybetańskie. "Następuje kolonizowanie"

Krytyczne podejście władz w Pekinie do Dalajlamy XIV i chęć jak największego wpływu na Tybetańczyków nie jest niczym nowym. Tybet przez lata znajdował się pod władzą Chin, jednak w 1912 Dalajlama XIII ogłosił niepodległość kraju, którego obywatele nie czuli się Chińczykami.

Tybet nie był jednak niepodległy zbyt długo. W 1950 r. komuniści, którzy wygrali chińską wojnę domową zaczęli zajmować terytoria tybetańskie, a już rok później pod groźbą całkowitej inwazji, podpisano porozumienie o reintegracji z Chińską Republiką Ludową.

Daljalama XIV jeszcze przez kilka lat pozostawał w Lhasie jako przywódca polityczny regionu. W 1959 r. pojawiły się jednak doniesienia, że władze w Pekinie planują go porwać, co doprowadziło do powstania Tybetańczyków, które zostało krwawo stłumiane przez Chińczyków. Dalajlama w wyniku tych wydarzeń uciekł do Indii i osiadł w Dharamsali na północy kraju, gdzie przebywa do teraz jako przywódca Tybetu na uchodźctwie.

Od tego czasu Tybet ciągle pozostaje pod władzą Chin, która coraz bardziej podporządkowują sobie region. - Następuje kolonizowanie, czyli przejmowanie najważniejszych urzędów, stanowisk, biznesów przez Chińczyków napływających - mówi Bogdan Góralczyk.

- Władze w Pekinie eksponują ogromne sukcesy, wskazując, że Tybet się rozwija, modernizuje, są budowane nowe autostrady, do Lhasy poprowadzono nawet szybką kolej. W ten sposób eksponuje się podniesienie poziomu życia obywateli - dodaje.

Jednocześnie Chińczycy stosują wobec Tybetańczyków politykę asymilacyjną, która ma na celu wyeliminowanie odrębności kulturowych i religijnych regionu. Pojawiają się doniesienia o łamaniu praw człowieka i atakach na tybetańskich buddystów co budzi krytykę społeczności międzynarodowej, ale też opór samych mieszkańców.

- Mniej więcej dekadę temu mieliśmy cały cykl samospaleń mnichów buddyjskich. Tamta fala się skończyła, szczęśliwie o nowej nie słychać, ale spór wokół wyboru następnego Dalajlamy może przynieść ze sobą jeszcze wiele niespodzianek - mówi Góralczyk.

