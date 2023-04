Dalajlama pocałował dziecko w usta i kazał mu "ssać język". Teraz przeprasza

Dalajlama szokuje po raz kolejny

CNN relacjonuje, że na nagraniu, które od kilku dni krąży po sieci widać, jak mały chłopiec podchodzi do Dalajlamy z pytaniem, czy może go przytulić. 87-latek w odpowiedzi zaprasza chłopca na scenę i wskazuje na swój policzek, mówiąc: "najpierw tutaj", na co dziecko reaguje całusem i przytuleniem. Następnie mężczyzna wskazuje na swoje usta, twierdząc: "w takim razie myślę, że w końcu tutaj też". Jednocześnie pociąga on chłopca za brodę i próbuje pocałować w usta.

- Teraz ssij mój język - stwierdza po chwili, wysuwając język. Na wideo wyraźnie widać skonsternowanie dziecka, które nie wie, jak powinno zachować się w tej sytuacji.