"Czy on naprawdę to powiedział?". Trump odpowiada Miedwiediewowi

"Czy on naprawdę to powiedział, czy to wytwór mojej wyobraźni?" - zastanawia się w swoim nowym wpisie Donald Trump, nawiązując do niedzielnej wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa. Wiceszef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa pisał w mediach społecznościowych, że po amerykańskim ataku na Iran niektóre kraje są gotowe dostarczyć Teheranowi własne głowice nuklearne.