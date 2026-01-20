W skrócie Donald Trump pozostaje liderem ruchu MAGA, jednak dyskusja o jego następcy już trwa.

J.D. Vance i Marco Rubio wskazywani są jako główni kandydaci do przejęcia roli przywódcy ruchu po Trumpie.

Wśród potencjalnych następców wymienia się także Teda Cruza, Donalda Trumpa Jr., Kristi L. Noem oraz Tulsi Gabbard.

Najbliższe wybory prezydenckie w USA odbędą się w 2028 r., ale już teraz trwa dyskusja na temat tego, kto będzie sukcesorem Donalda Trumpa. W jednym z zeszłorocznych wywiadów amerykański prezydent powiedział, że "prawdopodobnie" nie będzie ubiegał się o trzecią kadencję. Konstytucja USA wyklucza taką możliwość, jednak wcześniej polityk sugerował, że istnieją sposoby obejścia limitu dwóch kadencji.

W praktyce walka o bycie następcą Trumpa i przyszłość ruchu Make America Great Again coraz bardziej skupia się wokół dwóch postaci: wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza stanu Marco Rubio. Obaj należą do najważniejszych ludzi w Białym Domu i są postrzegani jako główni kandydaci do przejęcia przywództwa po Trumpie.

Ten drugi, syn kubańskich imigrantów i polityk z niemal 25-letnim doświadczeniem w służbie publicznej należy do najbardziej doświadczonych postaci w administracji Trumpa.

USA. Kto po Donaldzie Trumpie przejmie przywództwo w MAGA

Z sondażu, przeprowadzonego przez AtlasIntel wynika, że największe szanse na bycie kandydatem Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich 2028 r. ma J.D. Vance. Uzyskał on 47 proc. poparcia. Marco Rubio zajął drugie miejsce z wynikiem 23 proc., a trzecie, z 13 proc. głosów gubernator Florydy Ron DeSantis.

W sierpniu 2025 roku Donald Trump stwierdził, że to właśnie obecny wiceprezydent jest najbardziej prawdopodobnym następcą. Zaznaczył jednak, że Marco Rubio również mógłby odegrać istotną rolę, sugerując możliwość współpracy obu polityków. Trump podkreślił jednak, że na takie rozstrzygnięcia jest jeszcze zbyt wcześnie.

- Trump już kilkakrotnie wskazywał na J.D. Vance'a, jako swojego naturalnego następcę, ale też równie często mówił w ten sposób o Marcu Rubio. Nie ma w tym przypadku - uważa amerykanista dr hab. Krzysztof Wasilewski.

- Trump jest świadomy tego, że jeśli już dziś wskazałby konkretne nazwisko, to on sam straciłby wiele ze swojej siły. A na to nie może się zgodzić.

Wśród możliwych kandydatów na następcę Trumpa wymienia się również senatora Teda Cruza z Teksasu oraz Donalda Trumpa Jr. Każdy z nich próbuje zaznaczyć swoją obecność w walce o przyszłość ruchu.

Jako potencjalny kandydat do nominacji Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w 2028 r. postrzegany jest też Glenn Youngkina, gubernator Wirginii. Ten jednak kilka dni temu w wywiadzie dla telewizji Fox stwierdził, że "wiceprezydent Vance byłby świetnym kandydatem".

Warto w tym miejscu przypomnieć, że MAGA nie równa się Partia Republikańska. - Ta bowiem wciąż posiada polityków krytycznych wobec Trumpa i nacjonalistycznej, ksenofobicznej polityce obecnej administracji - podkreśla Wasilewski.

Oczywiście Trump nadal pozostaje liderem ruchu.

USA. To oni mogą zastąpić Trumpa

Dr hab. Krzysztof Wasilewski wymienia jeszcze dwa nazwiska, które są w gronie kandydatów na prezydenta z ramienia Partii Republikańskiej. To Kristi L. Noem, była gubernator Południowej Dakoty, obecnie sekretarz ds. bezpieczeństwa narodowego i twarz walki z nielegalną imigracją oraz Tulsi Gabbard, stojąca na czele służb wywiadowczych. - Obie mają charyzmę, kontrowersyjne poglądy i - co równie ważne - dobrze wypadają w mediach - mówi ekspert.

Pozornie na zewnątrz drużyna Trumpa to zgrany zespół, ale za tą fasadą kryją się ostre walki wewnętrzne. - Nikt nie idzie do polityki, aby grać drugie skrzypce, lecz póki pozycja Trumpa jest niezachwiana, póty żaden z jego potencjalnych następców się mu nie sprzeciwi. To się może zmienić w tym roku po wyborach połówkowych, które mogą przywrócić większość demokratyczną w Kongresie. Wtedy trzeba będzie szukać winnych, będzie to też najlepszy czas, aby rozpocząć już walkę o głosy w kolejnych wyborach prezydenckich - wskazuje amerykanista.

A co dalej z MAGA? Ruch nie jest jednolity, a podziały są coraz bardziej widoczne. - Baza ruchu to robotnicy, osoby małowykwalifikowane, obawiające się konkurencji ze strony imigrantów i nowych technologii, podatne na teorie spiskowe. Tymczasem polityka Trumpa wspiera głównie najbogatszych. Ten rok może być decydujący zarówno jeśli chodzi o jedność MAGA, jak i jego poparcie dla Trumpa i Partii Republikańskiej - ocenia Krzysztof Wasilewski.

Choć Trump wciąż pozostaje centralną postacią ruchu, coraz więcej wskazuje na to, że walka o jego polityczne dziedzictwo już się rozpoczęła - i daleko jej do jedności, którą MAGA stara się demonstrować na zewnątrz.

