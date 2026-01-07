W skrócie The Times analizuje cztery scenariusze aneksji Grenlandii przez USA - od inwazji militarnej po status quo.

Kluczowe motywy to strategiczne położenie wyspy, rywalizacja mocarstw oraz bogactwo surowców.

Mimo presji z Waszyngtonu większość Grenlandczyków sprzeciwia się zmianie przynależności państwowej.

Od 2019 roku Donald Trump powraca w publicznych przemówieniach do swojej ambicji zajęcia Grenlandii. W marcu zeszłego roku prezydent podkreślał w przemówieniu do kongresmenów, że ta arktyczna wyspa jest "naprawdę potrzebna" Stanom Zjednoczonym ze względu na "bezpeczeństwo świata".

- Niesamowici ludzie Grenlandii mają pełne prawo decydować o własnej przyszłości, a jeśli uznają, że powinna ona wiązać się ze Stanami Zjednoczonymi, tym lepiej. (...) Tak czy inaczej, zdobędziemy ją - ogłosił.

Do niedawna deklaracje Trumpa były traktowane przez Europejczyków ze wzruszeniem ramion, jednak wszystko zmieniło się po sprawnej operacji specjalnej amerykańskich sił specjalnych w Wenezueli.

Po nalocie Trump ponownie stwierdził, że USA "absolutnie" potrzebują Grenlandii dla własnej obrony, argumentując, że w rejonie arktycznej wyspy roi się od rosyjskich i chińskich okrętów.

Tym razem nikt nie kwestionuje powagi jego zapowiedzi. W rozmowie z CNN Stephen Miller, wpływowy doradca ds. bezpieczeństwa krajowego i zastępca szefa personelu Białego Domu, zapytał publicznie, "na jakiej podstawie" Dania rości sobie kontrolę nad Grenlandią. Zapytany, czy użycie siły militarnej "wchodzi w grę", Miller odpowiedział: - Nikt nie będzie prowadził konfliktu zbrojnego z USA o przyszłość Grenlandii.

Dlaczego USA chcą zająć Grenlandię? "Dania ma w ręku słabe karty"

W swojej niedawno wydanej książce "So You Want to Own Greenland?" (pol. "A więc chcesz posiadać Grenlandię?") analityczka geopolityki polarnej Elizabeth Buchanan dowodzi, że podejście Stephena Millera jest w pełni logiczne.

Stolica Grenlandii, Nuuk, leży znacznie bliżej wschodniego wybrzeża USA niż kontynentalnej Danii. Z tego powodu amerykańskie administracje od dawna postrzegają wyspę jako niezbędną bazę do wykrywania i przechwytywania zagrożeń nadchodzących z północnego wschodu.

Jak pisze Buchanan, wyspa jest "idealnie położona" nie tylko dla systemów wczesnego ostrzegania przed rakietami - takich jak te w amerykańskiej bazie kosmicznej Pituffik na zachodnim krańcu Grenlandii - lecz także dla utrzymania zdolności tzw. drugiego uderzenia nuklearnego w razie hipotetycznego przyszłego konfliktu z Rosją.

USA są również poważnie zaniepokojone wejściem Chin do Arktyki i perspektywą, że stanie się ona polem rywalizacji morskiej między dwoma supermocarstwami.

W lutym ubiegłego roku sekretarz stanu Marco Rubio przekonywał, żeStany Zjednoczone muszą powstrzymać Chiny przed budową infrastruktury portowej na Grenlandii, aby Pekin nie zbudował swojej pozycji handlowej na wzór tej wokół Kanału Panamskiego.

Duńscy urzędnicy podchodzą jednak sceptycznie do tezy, że jest to rzeczywiście główny motyw działań Waszyngtonu. Zwracają uwagę, że Kopenhaga już zasygnalizowała gotowość do znacznego rozszerzenia amerykańskiej obecności wojskowej na wyspie, ale bez oddawania nad nią kontroli.

Niektórzy skłaniają się ku opinii, że Trump, doświadczony magnat rynku nieruchomości, po prostu chce zajęcia Grenlandii dla samego faktu posiadania - jakby chodziło o transakcję nieruchomości - dodatkowo kuszącą z uwagi na jedne z największych na świecie złóż metali ziem rzadkich i innych strategicznych surowców.

Drugi powód polega na tym, że - zdaniem Buchanan - Dania ma w ręku słabe karty. Gdyby doszło do konfrontacji i USA zajęły Grenlandię siłą, analityczka uważa, że reszta NATO lub Unii Europejskiej nie ruszyłaby jej na pomoc.

Zdaniem ekspertki "jedynym realnym ruchem" Kopenhagi byłoby zmuszenie Maerska - globalnego duńskiego lidera w międzynarodowym transporcie kontenerowym i logistyce, mającego liczne kontrakty z Pentagonem - do bojkotu USA - co byłoby jednak skrajnie ryzykownym posunięciem, według Buchanan.

Trzeci czynnik to sami Grenlandczycy. W styczniu ubiegłego roku, po powrocie Trumpa do władzy i wznowieniu przez niego kampanii na rzecz przejęcia wyspy, szeroko cytowany sondaż wykazał, że 85 proc. mieszkańców sprzeciwia się opuszczeniu Danii i dołączeniu do USA, a tylko 6 proc. jest za.

To samo badanie pokazało jednak, że oceny ambicji Trumpa są niemal równo podzielone: 45 proc. uznaje je za zagrożenie, 43 proc. widzi w nich szansę, a 13 proc. nie ma zdania.

"Prawdziwa gra będzie polegać na tym, w jakim stopniu grenlandzkie przywództwo będzie rozgrywać Waszyngton przeciwko Kopenhadze" - oceniła Buchanan. "Grenlandczycy jako priorytet traktują niepodległość, a Duńczycy będą się opierać, byle tylko nie uwolnić dawnej kolonii w pełni. Kopenhaga zrobi wszystko, by tego uniknąć" - podkreśliła ekspertka.

Scenariusz 1: Inwazja

Stany Zjednoczone - największa militarna potęga świata - bez wątpienia byłyby w stanie przejąć słabo bronioną Grenlandię siłą. Zdaniem tylko nielicznych analityków, na których powołuje się "The Times", władze wyspy lub jej europejscy sojusznicy stawiliby temu opór.

Taka operacja miałaby zupełnie inny charakter niż ta w Wenezueli. W ciągu zeszłego roku kilku ekspertów przeprowadziło symulacje amerykańskiej interwencji na Grenlandii. Choć wszyscy uznali, że byłaby ona całkowicie jednostronna, niektórzy wskazywali też na ryzyko wystąpienia kompromitujących wpadek, zwłaszcza ze względu na ogromne odległości i stosunkowo niewielkie doświadczenie amerykańskich sił zbrojnych w działaniach w tak ekstremalnych warunkach pogodowych.

Nawet gdyby operacja przebiegła bez zakłóceń, USA mogłyby mieć trudności z pełnym wykorzystaniem całego potencjału Grenlandii, jeśli znacząca część ludności postrzegałaby je jako siłę okupacyjną. Administracja Trumpa może być jednak obojętna na straty wizerunkowe i protesty w obronie ładu opartego na prawie międzynarodowym. Europejczycy również mogliby zostać zmuszeni do przełknięcia faktów dokonanych, by choć powierzchownie utrzymać jedność NATO.

Sojusz transatlantycki zostałby jednak co najmniej poważnie nadszarpnięty, z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Waszyngton mógłby też obawiać się eskalacji, jeśli Rosja i Chiny podejmą kroki w celu ochrony własnych interesów w Arktyce. Mogłoby to doprowadzić do polarnego wyścigu zbrojeń i ostatecznie podkopać bezpieczeństwo samych Stanów Zjednoczonych.

Scenariusz 2: Karta przetargowa

"The Times" przytacza opinię "większości analityków", wedle której - przy założeniu, że Donald Trump jest rzeczywiście zdeterminowany, by zająć Grenlandię - raczej spróbuje on innych metod niż inwazja, na przykład wykorzystanie groźby interwencji wojskowej jako karty przetargowej.

USA mają do dyspozycji wiele narzędzi, z których najbardziej oczywistym są pieniądze. Poprzednicy Donalda Trumpa rozważali złożenie Danii oferty zakupu Grenlandii co najmniej trzykrotnie - w 1867, 1910 i 1946 roku.

Trump argumentował, że obecny układ finansowy, w ramach którego Kopenhaga przekazuje Nuuk coroczny "grant blokowy" w wysokości ponad 500 mln dol., to "zły interes" dla Duńczyków. Zasugerował, że mogliby chcieć pozbyć się finansowego obciążenia za odpowiednią cenę. Dania odrzuciła jego propozycje w 2019 roku i nie wykazuje zainteresowania powrotem do tematu.

W ubiegłym roku Trump obiecał Grenlandczykom zainwestować "miliardy dolarów, by stworzyć nowe miejsca pracy i uczynić was bogatymi". Dla terytorium liczącego 57 tys. mieszkańców, z PKB nieco powyżej 3 mld dol. i w ogromnym stopniu uzależnionego od rybołówstwa i dotacji z Kopenhagi, takie kwoty - jeśli rzeczywiście by się pojawiły - mogłyby mieć charakter przełomowy.

Pod koniec pierwszej kadencji Trumpa USA przekazały Grenlandii pakiet pomocniczy w wysokości 12 mln dol. na rozwój gospodarczy, edukację oraz nieokreślone "amerykańskie specjalistyczne doradztwo". Potem nastąpiła fala inicjatyw dwustronnych: wysyłanie Amerykanów do szkół średnich na Grenlandii w celu nauczania języka angielskiego, ponowne otwarcie konsulatu USA w Nuuk, mianowanie amerykańskiego "starszego doradcy ds. rozwoju" oraz tworzenie programów szkoleniowych dla rekrutów do raczkującego sektora wydobywczego na wyspie.

W sierpniu Dania wyraziła oburzenie doniesieniami o rzekomej destabilizacji kampanii politycznej, w ramach której agitatorzy powiązani z Białym Domem mieli próbować podsycać nastroje secesjonistyczne w grenlandzkim społeczeństwie. Możliwe, że w nadchodzących miesiącach naciski te się nasilą - zwłaszcza że Duńczycy i inni Europejczycy desperacko chcą utrzymać zaangażowanie USA w NATO i uniknąć amerykańsko-rosyjskiego "dogadania się" kosztem Ukrainy.

Scenariusz 3: Układ stowarzyszeniowy

We wtorek "The Economist" poinformował, że amerykańscy urzędnicy pracują nad potencjalnym porozumieniem, w ramach którego Grenlandia podpisałaby ze Stanami Zjednoczonymi układ stowarzyszeniowy (COFA).

Miałby on przypominać rozwiązania, jakie USA stosują obecnie wobec Palau, Mikronezji i Wysp Marshalla - małych państw położonych na Oceanie Spokojnym, które zachowały formalną niepodległość, ponieważ w praktyce dały amerykańskiemu wojsku wolną rękę na swoim terytorium w zamian za handel bezcłowy.

Nie do końca jasne jest, co dokładnie USA miałyby zyskać na takim układzie poza symbolicznym wyrwaniem Grenlandczyków z orbity Danii i wciągnięciem ich w orbitę Trumpa. Takie rowiązanie wymagałoby również uzyskania przez Grenlandię niepodległości od Danii, co z kolei może nastąpić tylko za zgodą duńskiego parlamentu.

Buchanan podkreśla, że Kopenhaga chce "za wszelką cenę" uniknąć tego scenariusza. Jednocześnie uważa go za "zasadniczo rozsądne" rozwiązanie, które dałoby Amerykanom większą kontrolę nad strategicznie kluczowym terytorium w ich sąsiedztwie i mogłoby odblokować znaczące korzyści gospodarcze dla Grenlandii.

"Myślę, że Grenlandia wykorzysta tę okazję, by zacieśnić relacje ze Stanami Zjednoczonymi i stopniowo torować sobie drogę do uniezależnienia się od Danii" - powiedziała. "Europa jest zakleszczona. USA przestały się przejmować tym, jak są postrzegane, i przedkładają własny interes" - zaznacza ekspertka.

Jak dodała, grenlandzcy przywódcy są "wystarczająco sprytni", by dostrzec szansę na zdobycie niepodległości bez natychmiastowego, całkowitego podporządkowania się USA. Wymagałoby to jednak ogromnej dyplomatycznej finezji - podkreśla dziennik.

"Najtrudniejsze będzie wynegocjowanie dwustronnego porozumienia z Trumpem, które zaspokoi jego obawy o bezpieczeństwo półkuli, a jednocześnie zapewni dobrobyt gospodarczy i zrównoważony rozwój dla kolejnego pokolenia Grenlandczyków" - zaznaczyła Buchanan.

Scenariusz 4: Status quo

Czwarty scenariusz zakłada, że Dania w dużej mierze utrzyma status quo. Grenlandia zbliżałaby się do niepodległości, jednocześnie rozgrywając Duńczyków i Amerykanów przeciwko sobie, by uzyskiwać stopniowe korzyści.

USA zadowoliłyby się wzmocnioną obecnością wojskową i większą swobodą strategiczną na wyspie, pakietem umów handlowych dotyczących eksploatacji złóż mineralnych oraz kilkoma symbolicznymi oznakami faktycznej zwierzchności, na przykład doradcami przy grenlandzkim rządzie.

"Biorąc pod uwagę komercyjne podejście Trumpa, obecne maksymalistyczne żądanie aneksji jest po prostu punktem wyjścia do negocjacji" - stwierdziła Buchanan.

"The Times" przytacza tutaj fragment książki Donalda Trumpa lub - jak zaznacza dziennik - jego ghostwritera - "The Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów": "Celuję bardzo wysoko, a potem naciskam i naciskam, aż dostanę to, czego chcę. Czasem zadowalam się czymś mniejszym, niż pierwotnie planowałem. Ale w większości przypadków i tak kończę z tym, czego chcę".

Źródło: The Times

