W skrócie Czterech byłych więźniów reżimu Nicolasa Maduro wróciło do Europy, wśród nich obywatele Polski, Irlandii, Rumunii oraz Czech.

Uwolnienie więźniów związane było z zatrzymaniem Nicolasa Maduro przez Stany Zjednoczone i zmianami politycznymi w Wenezueli.

Od 8 stycznia do sobotniego wieczora nowe władze Wenezueli uwolniły 139 więźniów politycznych.

Samolot, przewożący byłych więźniów reżimu Maduro, wylądował w Pradze w niedzielę późnym wieczorem. Wszyscy mężczyźni wyszli z samolotu o własnych siłach.

Obywatele Polski, Rumunii i Irlandii zostali odebrani z lotniska przez ambasadorów swoich państw.

Więźniowie Maduro uwolnieni. Wśród nich Polak

Uwolnienie przebywającego do tej pory w wenezuelskim więzieniu obywatela Polski potwierdziło także polskie MSZ.

"Nasz rodak czuje się dobrze. Jego priorytetem jest obecnie jak najszybsze spotkanie z rodziną" - przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór.

Minister obrony Czech Jaromír Zůna powiedział zgromadzonym w porcie lotniczym dziennikarzom, że transport więźniów był stosunkowo trudną operacją, przygotowywaną od kilku dni. W ich trakcie zarówno samolot, jak i pasażerowie musieli być stale gotowi do lotu.

Wenezuela. Samolot z czterema więźniami politycznymi wylądował w Czechach

Szef czeskiego MSZ Petr Macinka poinformował z kolei, że oryginalnie na pokładzie miało znaleźć się sześć osób. Wenezuela nie zezwoliła jednak na wylot części z nich. Na lotnisku pojawił się także premier Czech, Andrej Babisz, który nie zabrał jednak głosu w rozmowach z dziennikarzami.

Jan Darmovzal został zatrzymany przez wenezuelskie służby we wrześniu 2024 roku podczas wyjazdu turystycznego. Zarzucono mu planowanie spisu w celu zabicia prezydenta Maduro i obalenia rządu.

Czeska dyplomacja zdecydowanie zaprzeczyła tego typu doniesieniom. Wenezuelska organizacja praw człowieka Foro Penal uznała go za więźnia politycznego.

W związku z pojmaniem przez amerykańskie wojsko prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i zmianami w tym kraju, od 8 stycznia do sobotniego wieczora z zakładów karnych nowe władze uwolniły 139 więźniów politycznych.

Zatrzymanie Nicolasa Maduro. Uwolniono 139 więźniów politycznych

Wcześniej Foro Penal podawała, że w tamtejszych zakładach karnych przetrzymywanych jest ponad 800 takich więźniów. Wśród nich polski obywatel, mający również paszport ukraiński.

3 stycznia rano amerykańskie wojsko przeprowadziło szereg uderzeń w Wenezueli służących ujęciu Nicolasa Maduro. Polityk wraz z żoną został przetransportowany do stanu Nowy Jork, gdzie niebawem przed sądem ruszy jego proces, w którym zarzuca mu się m.in. przestępstwa związane z narkotykami i terroryzm.

Zgodnie ze statystykami Foro Penal, od czasu dojścia do władzy w 2013 r. Nicolasa Maduro, w całym kraju z powodów politycznych zatrzymano ponad 18,6 tys. osób.

Źródło: "Denik"

