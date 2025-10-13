Czołowe zderzenie pociągów ekspresowych na Słowacji. Jest wielu rannych

W skrócie Na wschodzie Słowacji doszło do poważnej katastrofy kolejowej z udziałem dwóch pociągów ekspresowych, w której rannych mogło zostać nawet blisko 100 osób.

Trwa akcja ratunkowa z udziałem straży pożarnej i zespołów ratownictwa medycznego. Kilka osób jest w stanie krytycznym, trzy są uwięzione.

Według wstępnych ustaleń przyczyną zderzenia mógł być błąd maszynistów, śledztwo jest w toku.

Jak podają słowackie media, cytowane przez agencję Reutera, do zderzenia dwóch pociągów ekspresowych doszło w pobliżu miejscowości Rożniawa przed wjazdem do tunelu.

Słowacka służba ratownicza poinformowała na Facebooku, że wysłała na miejsce śmigłowiec i karetki pogotowia.

Zderzenie pociągów ekspresowych. Kilka osób w stanie krytycznym

"Pociągi zderzyły się w miejscu, w którym tory się przecinają - zamieniają się w linię jednotorową. Przyczyna kolizji jest badana. W tej chwili priorytetem jest ratownictwo i ewakuacja pasażerów i naszych pracowników" - przekazało w komunikacie Słowackie Przedsiębiorstwo Kolejowe (ZSSK).

Według ustaleń dziennikarzy serwisu Topky.sk rannych może być nawet 100 osób. Dwie są w stanie krytycznym. "Trzy osoby są uwięzione, bez informacji o ich stanie zdrowia" - przekazano.

Szef słowackiego MSWiA: Wypadek prawdopodobnie z winy maszynistów

Informacje potwierdził na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Słowacji Matus Sutaj Estok. Dodał, że jest to "nadzwyczajny przypadek wypadku w ruchu", który nastąpił prawdopodobnie z winy maszynistów.

- Nie chcemy spekulować, ale z obecnych informacji wszystko wskazuje na ludzki błąd. Jeden z maszynistów prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu drugiemu. Podkreślam jednak, że to wstępne informacje - przekazał minister.

Na wydarzenie zareagował także premier Słowacji Robert Fico. "Jestem w bezpośrednim kontakcie z ministrem transportu J. Razom i ministrem spraw wewnętrznych M.Z. Estokom, którzy są w drodze na miejsce tragedii. Jestem przeciwny wszelkim przedwczesnym wnioskom, dlatego przyczyny tej tragedii muszą zostać wyjaśnione poprzez konsekwentne śledztwo" - podkreślił we wpisie na Facebooku.

