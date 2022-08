Czołgi Abrams dla Polski. Producent otrzymał zamówienie

Amerykańska firma General Dynamics Land Systems otrzymała zamówienie na dostarczenie 250 czołgów M1A2 SEPv3 Abrams do Polski. Ich wartość to 1,148 mld dolarów. Dostawa czołgów potrwa do 2026 r.

Zdjęcie Producent szykuje czołgi dla polskiej armii / WILLIAM WEST / AFP / East News