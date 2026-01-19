Człowiek Trumpa miał przyjechać na Grenlandię. "Wycofano zaproszenie"

Zaproszenie na doroczne wyścigi psich zaprzęgów dla gubernatora Luizjany i specjalnego wysłannika USA ds. Arktyki Jeffa Landry'ego zostało wycofane - przekazała grenlandzka federacja psich zaprzęgów (KNQK). To reakcja na naciski prezydenta USA Donalda Trumpa, by przejąć Grenlandię.

Kolorowe drewniane domy położone na zaśnieżonym wzgórzu nad brzegiem morza, oświetlone światłem ulicznym oraz światłami wewnątrz budynków, tworzą spokojny, zimowy krajobraz arktycznego miasteczka.
  • Grenlandzka federacja psich zaprzęgów poinformowała o wycofaniu zaproszenia na wyścigi dla gubernatora Luizjany Jeffa Landry'ego.
  • Federacja krytykowała zaproszenie amerykańskiego polityka przez prywatną firmę i podkreśliła, że udział zagranicznych polityków w zawodach jest niewłaściwy.
  • Relacje Grenlandii z USA są napięte w związku z dążeniami Donalda Trumpa do przejęcia wyspy i nałożeniem przez niego ceł na państwa europejskie.
"KNQK została poinformowana, że firma turystyczna, która zaprosiła gubernatora Jeffa Landry'ego ze Stanów Zjednoczonych, jednostronnie wycofała swoje zaproszenie" - przekazała federacja i dodała, że ruch firmy jest "uspokajający".

W ubiegłym tygodniu KNQK skrytykowała decyzję prywatnej firmy o zaproszeniu amerykańskiego polityka. "Zarząd KNQK uważa za nieakceptowalne stosowanie politycznej presji z zewnątrz i dlatego postrzega udział zagranicznych polityków w wyścigach za całkowicie niewłaściwe. Zarząd współpracuje blisko z patronami, by ustalić kto wysłał zaproszenie do zagranicznego polityka. Gdy dochodzenie się skończy, zarząd przekaże dalsze informacje" - napisano wtedy w komunikacie.

    Do podobnej sytuacji doszło również rok temu. Wtedy wyścigi miała oglądać żona wiceprezydenta USA JD Vance'a - Usha. Jej udział w zawodach spotkał się jednak z dużą krytyką w związku z czym zamiast oglądać wyścigi, Usha Vance wraz z mężem odwiedzili jedynie amerykańską bazę Pitiffuk na Grenlandii.

    Spór o Grenlandię. Trump wywiera presję na Europę

    Relacje na linii Grenlandia-USA pozostają napięte już od dłuższego czasu w związku z zapowiedziami Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone chcą przejąć arktyczną wyspę, należącą obecnie do Danii, mimo sprzeciwu Kopenhagii, ale również samych Grenlandczyków.

    W ostatnich dniach Trump nie wykluczył użycia siły do przejęcia Grenlandii. Gdy Dania zorganizowała na wyspie ćwiczenia wojskowe, w których wzięło udział osiem państw należących do NATO, prezydent USA ogłosił nałożenie 10-procentowych ceł na wszystkie kraje, które wysłały żołnierzy na wyspę.

    Krok amerykańskiej administracji spotkał się z dużą krytyką ze strony europejskich państw. W poniedziałek wicekanclerz Niemiec Lars Klingbeil przekazał, że Europa "nie pozwoli, by ją szantażowano" i dlatego przygotowywane są środki odwetowe na amerykańskie cła.

