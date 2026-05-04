W skrócie W czwartek papież Leon XIV spotka się na audiencji osobno z sekretarzem stanu USA Marco Rubio oraz premierem Donaldem Tuskiem.

Wizyta Marco Rubio prawdopodobnie ma na celu złagodzenie napięć w stosunkach Waszyngton-Watykan po publicznych wpisach Donalda Trumpa krytykujących papieża.

Donald Trump oraz wiceprezydent J.D. Vance wyrażali sprzeciw wobec stanowiska papieża dotyczącego wojny na Bliskim Wschodzie, podczas gdy Giorgia Meloni poparła Leona XIV.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformował serwis Vatican News, dla premiera Donalda Tuska będzie to pierwsze spotkanie z Leonem XIV. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał już z papieżem w maju 2025 roku, na początku jego posługi. Audiencje odbędą się w czwartek osobno.

Wizyta Marco Rubio w Watykanie. Media: Ma załagodzić napięcia po wpisach Trumpa

Wizyta przedstawiciela amerykańskiej administracji wzbudza szczególne zainteresowanie w kontekście niedawnych wpisów, w których prezydent USA Donald Trump krytykował papieża za jego wypowiedzi na temat wojny w Iranie.

"Leon powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać ulegać radykalnej lewicy i skupić się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem" - brzmiał jeden z komentarzy Trumpa, zamieszczonych w kwietniu na platformie Truth Social.

Według "The Guardian" celem wizyty ma być zatem "ocieplenie stosunków" Waszyngtonu z Watykanem. Audiencja rozpocznie się o godz. 11.30.

Ponadto planowane jest spotkanie amerykańskiego sekretarza z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajanim. Pytana przez Politico szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni stwierdziła, że może dołączyć do tych rozmów.

Spór na linii USA - Watykan. Donald Trump nie gryzł się w język

Na początku kwietnia Donald Trump zarzucił papieżowi, że nie radzi sobie na stanowisku głowy Kościoła katolickiego. Prezydent USA odnosił się do wypowiedzi Leona XIV, potępiających wojnę na Bliskim Wschodzie. Ojciec Święty apelował o jak najszybsze zawarcie pokoju z Iranem.

Stanowisko Trumpa poparł wówczas wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, mówiąc, że Watykan powinien "trzymać się kwestii moralności" i być ostrożny, gdy chodzi o łączenie wojny z teologią.

W obronie papieża Leona XIV stanęła m.in. premier Włoch Giorgia Meloni. Trump zareagował, ganiąc ją za brak poparcia dla ataków USA i Izraela na Iran i zagroził, że wycofa amerykańskie wojska z jej kraju.

Sam Leon XIV, pytany o konflikt z Donaldem Trumpem, podkreślił, że jego homilie nie były atakiem wymierzonym w amerykańskiego prezydenta i nie ma zamiaru się z nim spierać.

Źródła: Vatican News, Politico, "The Guardian"

Nowacka w "Graffiti" o Jędraszewskim: Hejter w sutannie Polsat News