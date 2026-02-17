Człowiek Putina grozi Europie wysłaniem marynarki wojennej. Mówi o "zachodnim piractwie"

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Rosja musi być gotowa do ochrony statków pływających pod jej banderą - deklaruje były dyrektor FSB Nikołaj Patruszew. Zdaniem kremlowskiego urzędnika, kraje NATO podejmują działania niezgodne z prawem międzynarodowym, które określił mianem "zachodniego piractwa". - Nie zapomnijmy, że po morzach pływa wiele statków pod europejskimi banderami - zagroził.

Mężczyzna w garniturze i krawacie ustawiony na tle wojennego okrętu na Morzu Bałtyckim oraz fragmentu mapy Europy z oznaczeniami geograficznymi.
Nikołaj Patruszew o odpowiedzi na blokowanie Morza BałtyckiegoMaptiler.com / Ministerstwo Obrony Rosji / Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosjidomena publiczna

Kwestia potencjalnych działań odwetowych wobec europejskich żeglugi pojawiła się w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Argumienty i Fakty".

Były dyrektor FSB, a obecnie szef rosyjskiego zarządu morskiego, pytany o zatrzymania kolejnych statków z tzw. rosyjskiej "floty cieni" podkreślił, że marynarka wojenna Federacji Rosyjskiej musi być gotowa do adekwatnych odpowiedzi.

Człowiek Putina wystąpił z absurdalną tezą

Zdaniem Patruszewa kraje NATO są gotowe do podjęcia próby całkowitej, morskiej blokady Rosji, na co nie można sobie pozwolić.

    - Finowie, na przykład, nabywają korwety z bronią uderzeniową, które mogą z łatwością dotrzeć do północno-zachodnich regionów naszego kraju. Plany NATO obejmują między innymi blokadę obwodu kaliningradzkiego, przejęcie statków handlowych i sabotaż podwodnej łączności, za co będziemy cynicznie oskarżani - twierdzi, powielając propagandowe przekazy Kremla.

    Jednocześnie urzędnik podkreślił, że próba wspomnianej blokady będzie nielegalna w świetle prawa międzynarodowego, a określenie "floty cieni", które używane jest przez polityków na Zachodzie, to "fikcja prawna".

    Rosja. Patruszew grozi odwetem za zatrzymywanie rosyjskich statków

    W dalszej części rozmowy były szef FSB i wieloletni doradca Władimira Putina oświadczył, że Rosja stara się rozwiązać wspomniane kwestie poprzez działania polityczne, dyplomatyczne i prawne.

    Jeśli jednak, zdaniem Patruszewa, pokojowe rozwiązanie nie przyniesie skutków, potencjalna blokada "zostanie przełamana przez rosyjską marynarkę wojenną".

    - Nie zapomnijmy, że po morzach pływa wiele statków pod europejskimi banderami. My również możemy być zainteresowani tym, co transportują i dokąd zmierzają - podkreślił.

    Czym jest rosyjska "flota cieni"?

    Termin "flota cieni" odnosi się do grupy około 1500 starzejących się tankowców o niejasnej strukturze własnościowej. Jednostki te pozwalają Rosji eksportować ropę do odbiorców takich jak Chiny czy Indie, omijając zachodnie sankcje.

    Do tej pory restrykcjami nałożonymi przez UE, Wielką Brytanię i USA objęto ponad 600 takich jednostek.

    Obecnie rządy europejskie analizują możliwości prawne pozwalające na fizyczne zatrzymywanie lub konfiskatę statków powiązanych z tą flotą.

    Dotychczasowe działania opierały się głównie na nakładaniu sankcji personalnych, ograniczeniach w dostępie do ubezpieczeń morskich czy też zaostrzonych inspekcjach technicznych w portach.

