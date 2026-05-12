Człowiek Orbana w centrum skandalu. Do prywatnej firmy płynęły miliony

W skrócie Od 2014 do 2024 roku firma związana z motocrossem otrzymywała środki od podmiotów publicznych, gdy Szijjarto stał na czele resortu dyplomacji.

Sarolta, siostra ministra, była początkowo dyrektorem operacyjnym w firmie, a obecnie razem z mężem posiada połowę udziałów; przedsiębiorstwo otrzymywało kontrakty od instytucji państwowych.

Zamówienia publiczne i subwencje stanowiły jedną dziesiątą przychodów firmy, która bez państwowej pomocy przynosiłaby straty.

Środki płynące od podmiotów publicznych zasilały konto firmy w latach 2014-24 - podał portal. To właśnie w 2014 roku Peter Szijjarto objął kierownictwo nad resortem dyplomacji.

Firma zajmuje się organizacją wydarzeń związanych ze sportami motorowymi. Przed objęciem urzędu przez Szijjarta państwo nie udzielało przedsiębiorstwom z tej branży żadnego znaczącego wsparcia - zauważył Telex.

Węgry. Siostra Petera Szijjarto otrzymała miliony od państwa

Początkowo siostra ministra, Sarolta, była zatrudniona w firmie jako dyrektor operacyjny. Obecnie jednak wraz z mężem posiada w niej 50 proc. udziałów.

Przedsiębiorstwo otrzymywało kontrakty m.in. od samorządów, Węgierskiej Agencji Turystycznej czy jednego z należących do skarbu państwa przedsiębiorstw. Firma podpisała też dwie umowy z organizacjami podległymi ministerstwu spraw zagranicznych, na którego czele stał Szijjarto.

Telex podkreślił, że firma mogła otrzymać od państwa więcej środków, niż ujawniono. W sprawozdaniach finansowych, do których dotarł portal, wykazano dochody będące najprawdopodobniej subwencjami.

W tekście podkreślono, że zidentyfikowane zamówienia publiczne i subwencje stanowiły jedną dziesiątą całkowitych przychodów. Bez pomocy państwa firma siostry Szijjarta przynosiłaby straty - dodano.

Rząd Viktora Orbana, w skład którego wchodził Szijjarto, stracił władzę w wyniku wyborów parlamentarnych z 12 kwietnia. W sobotę parlament zatwierdził Petera Magyara, lidera partii TISZA, na premiera. We wtorek 16 ministrów jego rządu otrzymało nominacje od prezydenta.

