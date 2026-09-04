Człowiek Orbana pod lupą węgierskich służb. W tle wielomilionowe zakupy

W skrócie Sekretarz stanu w węgierskim MSZ poinformował, że respiratory kupowano za pośrednictwem wielu zagranicznych i krajowych firm zamiast bezpośrednio od producentów.

Większość firm pośredniczących nie miała wcześniejszego doświadczenia w branży sprzętu medycznego i powstała tuż przed podpisaniem kontraktów, a jedna z nich była związana z otoczeniem poprzedniego rządu.

Pod koniec sierpnia MSZ Węgier złożyło zawiadomienie do prokuratury dotyczące podejrzenia oszustwa i innych przestępstw przy zakupie sprzętu medycznego podczas pandemii Covid-19.

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"Podczas gdy ludzie walczyli o życie, inni próbowali czerpać zyski ze środków publicznych" - stwierdził na Facebooku sekretarz stanu w węgierskim MSZ Gyorgy Laszlo Velkey.

Polityk poinformował, że resort kierowany przez byłego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto kupował respiratory za pośrednictwem licznych zagranicznych i węgierskich firm pośredniczących, zamiast nabywać je bezpośrednio od producentów.

Węgry. Peter Szijjarto pod lupą służb. Chodzi o zakup respiratorów

Zdecydowana większość tych firm nie miała wcześniejszego doświadczenia w branży sprzętu medycznego i weszła na ten rynek tuż przed podpisaniem kontraktów. Niektóre z nich zostały założone nawet w 2020 roku, czyli w tym samym, w którym rozpoczęły sprzedaż respiratorów - przekazał polityk.

Jedna z firm była powiązana z najbliższym otoczeniem poprzedniego rządu - zaznaczył Velkey. "Szijjarto kupował respiratory i środki ochrony po cenach znacznie wyższych od tych, jakie pośrednicy płacili za granicą. Jednocześnie wiele z tych firm dzięki wspomnianym transakcjom wielokrotnie zwiększyło swoje obroty" - dodał.

Pod koniec sierpnia MSZ Węgier złożyło do prokuratury zawiadomienie w sprawie podejrzenia oszustwa i innych przestępstw związanych z zakupem sprzętu medycznego w 2020 r., czyli podczas pandemii Covid-19.

Zawiadomienie skierowane do prokuratury generalnej dotyczy zamówień zrealizowanych w marcu i kwietniu 2020 r., które zostały potraktowane jako wyjątki od procedur zamówień publicznych. Wartość blisko 17 tys. respiratorów wyniosła około 300 mld forintów (niecałe 827 mln euro). Resort przekazał prokuraturze materiały obejmujące 88 gigabajtów danych, czyli 130 tys. odzyskanych plików.



