W skrócie Czeskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z raportem rosyjskiego ministerstwa obrony i komentarzami Dmitrija Miedwiediewa.

Rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało raport z listą europejskich firm produkujących drony lub części do nich dla Ukrainy, w tym firm z Polski.

Według raportu, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park w Mielcu firma Antonow ma produkować drony AN-196 Lutyj, a w Zakładach Mechanicznych "Tarnów" firma UkrSpecSystems ma produkować drony RAM-2X.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W związku z raportem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej i późniejszymi komentarzami wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa i byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, minister spraw zagranicznych Petr Macinka podjął decyzję o wezwaniu ambasadora Rosji w Pradze w celu wyjaśnienia tych oświadczeń stronie czeskiej" - przekazało czeskie MSZ w komunikacie.

Jak dodano, oświadczenie Miedwiediewa odnosiło się do europejskich firm uwzględnionych w raporcie rosyjskiego ministerstwa obrony. Wśród nich znalazły się również firmy czeskie.

"Oświadczenie rosyjskiego ministerstwa obrony musi być traktowane dosłownie. Lista europejskich fabryk, które produkują drony i inny sprzęt to lista potencjalnych celów dla rosyjskich sił zbrojnych. Od tego co się teraz wydarzy zależy to, kiedy ataki te staną się rzeczywistością. Dobrej nocy europejscy partnerzy" - napisał Miedwiediew w środę wieczorem na portalu X.

Rosyjskie ministerstwo wskazuje europejskie firmy. Wśród nich dwie w Polsce

W środę rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało raport dotyczący europejskich firm, które produkują drony lub części do nich dla Ukraińców. "Przywódcy kilku europejskich krajów podjęli decyzję, by w związku z rosnącymi stratami i brakiem żołnierzy w ukraińskiej armii zwiększyć produkcję i dostawy dronów dla Ukrainy, by mogła je wykorzystywać do ataków na terytorium Rosji" - napisano w raporcie.

Według Moskwy decyzja ta może prowadzić do eskalacji konfliktu, a produkcja dronów dla Ukrainy powoduje zagrożenie dla państw, które biorą w tym udział. Ministerstwo zaznaczyło, że wykorzystywanie przez Ukrainę dronów wyprodukowanych w Europie może prowadzić do "nieprzewidywalnych konsekwencji".

Do raportu dołączono również listę firm produkujących drony lub części do nich wraz z ich adresami. Wśród firm znalazły się przedsiębiorstwa działające w Niemczech, Turcji, Izraelu, Hiszpanii, Włoszech i Czechach, Danii, na Litwie, Łotwie czy w Holandii.

Na liście znalazły się również dwie fabryki w Polsce. Według Rosjan w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park w Mielcu firma Antonow ma produkować drony AN-196 Lutyj, z kolei w Zakładach Mechanicznych "Tarnów" firma UkrSpecSystems ma produkować drony RAM-2X.

Zgorzelski w ''Graffiti'' o wyborze sędziów do TK: Rolą Pałacu Prezydenckiego nie jest wertowanie życiorysów Polsat News Polsat News