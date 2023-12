Czeski spór o niedźwiedzie polarne. Władze zoo wskazują na Polskę

Po dziesięciu latach prac nad projektem, prascy radni pod koniec listopada zatwierdzili budowę nowego pawilonu "Arktyka" dla niedźwiedzi polarnych w miejscowym zoo. Jak donosi serwis aktualne.cz, kompleks w ogrodzie zoologicznym ma być najnowocześniejszy i jednocześnie najdroższy w całym kraju. Oszacowana na 1,2 miliarda koron (ok. 213 złotych) inwestycja zakłada m.in. postawienie trzech wybiegów- dwóch wystawowych i jednego specjalnego dla samicy, gdzie będzie mogła dojść do siebie po porodzie.

Oprócz tego niedźwiedzie będą mogły korzystać z kilku basenów, potoku i platformy do nurkowania. Arktyczną atmosferę zapewnią też kostkarki do lodu i specjalne filtry, które zapewnią maksymalną przejrzystość wody. Gigantyczny kompleks zajmie łącznie osiem tysięcy metrów kwadratowych. Obecnie niedźwiedzie mieszkają w niespełniającym już warunków budynku z lat 30. XX wieku.

Nowy pawilon dla niedźwiedzi budzi kontrowersje. "Absurd nie do obronienia"

Początkowo pawilon miał kosztować 870 milionów koron (154 miliony złotych) , a skok ceny wzbudził oburzenie części społeczeństwa. Według byłego dyrektora praskiego zoo, Petra Fejka, koszt jest wygórowany. - Początkowo chodziło o lepsze warunki dla niedźwiedzi polarnych, teraz przypomina to potwora. Autentyczna przyroda na tyłach terenu zostanie zabetonowana i zastąpiona budynkami, technologią, sztucznymi skałami i wodospadami. Nie tylko konstrukcja, ale także późniejsze utrzymywanie obiektu będą bardzo kosztowne" - napisał Fejk w swoich mediach społecznościowych.

Podobne obiekcje ma ekspert ds. walki z korupcją i były dyrektor Transparency International, David Ondráčka, który nazwał inwestycję "absurdem nie do obronienia". - Jest to rozrzutność, na którą nie możemy sobie pozwolić - stwierdził na antenie Telewizji Czeskiej, wskazując, że obecnie różnymi pakietami oszczędnościowymi dąży do zmniejszenia kosztów funkcjonowania publicznych obiektów i administracji.