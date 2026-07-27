Czeski przywódca incognito na wyścigu Formuły 1. Przebrał się za fotoreportera

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Petr Pavel pojawił się incognito na wyścigu Formuły 1 na Węgrzech - donoszą lokalne media. Prezydent Czech miał na sobie kamizelkę fotoreportera i pełny sprzęt fotograficzny. Zdjęcia z wydarzenia pokazują go w towarzystwie premiera Petera Magyara i szefa FIA Mohammeda Ben Sulayema.

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Premier Węgier Peter Magyar, prezydent Czech Petr Pavel w stroju fotoreportera i szef FIA Mohammed Ben Sulayem.
Węgry. Prezydent Czech Petr Pavel incognito na wyścigu Formuły 1ZOLTAN BALOGHPAP/EPA

W skrócie

  • Petr Pavel został sfotografowany na wyścigu Formuły 1 na Węgrzech, mając na sobie kamizelkę fotografa i pełny sprzęt fotograficzny.
  • Przed wyścigiem spotkał się z Peterem Magyarem i Mohammedem Ben Sulayemem, a potem obserwował zawody, które wygrał Lando Norris.
  • Petr Pavel fotografował wcześniej różne wydarzenia sportowe i przekazał album swoich zdjęć na aukcję na cele charytatywne.
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Czeski prezydent Petr Pavel pojawił się na Węgrzech z pełnym sprzętem fotograficznym i kilkoma aparatami, a w trakcie wyścigu miał na sobie kamizelkę akredytowanego fotografa.

Przed startem wyścigu Pavel spotkał się przy torze z pemierem Węgier Peterem Magyarem, który po zawodach wręczał zwycięzcy trofeum. Wyścig wygrał kierowca McLarena, Lando Norris. Zdjęcia z wydarzenia pokazują go także w towarzystwie szefa FIA (Międzynarodowej Federacji Samochodowej) Mohammeda Ben Sulayema.

Węgry. Prezydent Czech incognito na wyścigu Formuły 1

Media przypomniały, że nie był to pierwszy raz, kiedy czeski prezydent pojawił się na wydarzeniu sportowym z aparatem w dłoni. W czerwcu uczestniczył w wyścigu 24h Le Mans jako fotograf.

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Wcześniej fotografował także wyścigi MotoGP i Superbike w Brnie, Rajd Dakar, a także zawody serii NASCAR. Kilka jego zdjęć z Rajdu Dakar było prezentowanych w Narodowym Muzeum Techniki w Pradze.

Pavel w ubiegłym roku przekazał na aukcję album ze swoimi zdjęciami, zbierając blisko 30 tys. euro na rzecz organizacji charytatywnej wspierającej dzieci, samotnych rodziców i osoby starsze - podkreślił Telex.

W weekend na Węgrzech zorganizowano wyścigi Formuły 1 o Grand Prix Węgier, 11. rundę mistrzostw świata. Węgry były ostatnim wyścigiem przed przerwą wakacyjną w połowie sezonu. Następnym wyścigiem będzie 23 sierpnia Grand Prix Holandii.

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