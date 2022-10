Czeski Kaliningrad? Ambasada USA chce sprzedać Czechom lotniskowiec

"A nie potrzebujecie również lotniskowca?" - tak zareagowała ambasada USA w Pradze na informację o tym, że Czesi skierowali do strony amerykańskiej zapytanie o zakup myśliwców F-35 Lightning II. Reakcja jest oczywiście nawiązaniem do podbijającego internet żartu o przyłączeniu Kaliningradu do Czech, dzięki czemu zyskaliby oni dostęp do morza.

Zdjęcie Czesi chcą kupić samoloty. Amerykanie podchwycili żart i proponują lotniskowiec / @ObranaTweetuje / Twitter