Czeski generał ostrzega przed Rosją. "Mogą zaatakować państwo NATO"

W skrócie Generał Michal Koudelka ocenił, że istnieje ryzyko ataku na państwo NATO, na przykład kraj bałtycki, ale Rosja nie jest obecnie przygotowana do inwazji podobnej do tej na Ukrainę w 2022 roku.

Szef czeskiego kontrwywiadu stwierdził, że celem potencjalnej rosyjskiej operacji mogłoby być przetestowanie reakcji Sojuszu.

Według Koudelki do globalnych zagrożeń należy także konflikt na Bliskim Wschodzie, a w Europie i USA nasilają się protesty antyizraelskie oraz działania propalestyńskie.

Zdaniem szefa Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa (BIS), która w Czechach pełni rolę kontrwywiadu i odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne, celem takiej operacji Kremla może być sprawdzenie szybkości i stanowczości reakcji Sojuszu.

- Musimy jasno i bezwarunkowo zadeklarować naszą jedność i determinację do obrony, ponieważ tylko w ten sposób możemy zniechęcić rosyjskiego agresora do tej bardzo niebezpiecznej przygody - powiedział Koudelka podczas konferencji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zorganizowanej w parlamencie.

Szef kontrwywiadu zauważył, że ostatni rosyjski atak na ukraińskie miasta, przeprowadzony w miniony weekend, pokazał, do czego zdolni są Rosjanie. - (To pokazuje), jak gardzą życiem cywilów i jak zachowaliby się u nas, gdyby mieli okazję - dodał. Generał ocenił jednak, że prorosyjskie działania agentury wpływu i dezinformacja nie są w Czechach tak skuteczne, jak by tego chciała Rosja.

Czechy. Szef kontrwywiadu ostrzega przed skutkami wojny na Bliskim Wschodzie

Zdaniem szefa BIS bezpieczeństwu światowemu zagraża nie tylko rosyjska inwazja na Ukrainę, ale także konflikt na Bliskim Wschodzie. Koudelka wspomniał o nasileniu protestów antyizraelskich w Europie i USA oraz o wzroście popularności ruchów propalestyńskich, co w Czechach doprowadziło w marcu br. do podpalenia hali produkcyjnej w Pardubicach.

- Jeśli nie uda nam się powstrzymać tego zjawiska, w przyszłości może ono przerodzić się w powstanie lewicowych grup terrorystycznych, tak jak pamiętamy to z lat 70. i 80. XX wieku w Europie Zachodniej - przestrzegał szef kontrwywiadu.





