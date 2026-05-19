W skrócie Na czeskiej scenie politycznej trwa konflikt między premierem Andrejem Babiszem a prezydentem Petrem Pavlem o skład delegacji na szczyt NATO w Ankarze.

Premier Babisz sprzeciwia się wyjazdowi prezydenta do Turcji, powołując się na bezpieczeństwo i kwestie protokolarne, podczas gdy otoczenie prezydenta rozważa skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Spór ma osobisty charakter i wpływa na wizerunek Czech, a ostatnie rozmowy między politykami były napięte i nie przyniosły porozumienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Pavel brał udział we wszystkich dorocznych szczytach Sojuszu od momentu objęcia urzędu w 2023 roku. Obecnie premier Babisz kategorycznie sprzeciwia się jego wyjazdowi do Turcji, argumentując to względami bezpieczeństwa oraz logiki dyplomatycznej.

Premier pytał retorycznie: "Jak by to wyglądało, gdybyśmy wszyscy zjawili się tam w tym samym czasie?", dodając, że taki scenariusz nie ma sensu i byłby sprzeczny z zasadami czeskiego protokołu bezpieczeństwa.

Czechy. Niejasności w prawie i spory polityczne

Jak wskazują eksperci, problem polega na niejasności czeskiego prawa. Choć konstytucja w artykule 63. przyznaje prezydentowi prawo do "reprezentowania państwa na zewnątrz", to jego decyzje w tym zakresie wymagają kontrasygnaty, czyli zatwierdzenia przez rząd.

To właśnie pozostawia gabinetowi Babisza furtkę do zablokowania prezydenckich planów.

Z kolei otoczenie głowy państwa nie zamierza ustępować. Rzecznik Pavla zapowiedział, że "jeśli rząd podejmie w czerwcu decyzję, która de facto wykluczy go z konstytucyjnych obowiązków, będzie musiał rozważyć inne środki", sugerując wprost skierowanie skargi kompetencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego.

Oficjalne stanowisko Kancelarii Premiera jest bardzo wyważone i ogólnikowe. Rzecznik za każdym razem ucina dyskusję twierdzeniem, że "rząd Republiki Czeskiej omówi skład delegacji na szczyt NATO w Ankarze w czerwcu i do tego czasu nie będzie się zajmował tą sprawą".

Osobisty konflikt na szczytach czeskiej władzy

Prezydent Pavel - prozachodni, były generał NATO - uważa całą sytuację za głęboko szkodliwą. W rozmowie z mediami stwierdził, że jego nieobecność na szczycie byłaby "kompromitująca" dla kraju.

Aby ratować sytuację, zaoferował nawet, że sam pokryje koszty swojego udziału w szczycie i zasugerował kompromis, w którym wziąłby udział jedynie w nieformalnym spotkaniu głów państw, podczas gdy szef rządu zająłby się sprawami oficjalnymi.

O tym, jak głęboki i pełen emocji jest to konflikt, świadczą kulisy ich ostatnich bezpośrednich rozmów. Gdy na początku maja politycy usiedli do stołu, by omówić kwestię wyjazdu do Turcji, premier spóźnił się o 15 minut. Prezydent publicznie ocenił to zachowanie jako rażąco niegrzeczne.

W odpowiedzi lider rządu ostro skwitował pretensje głowy państwa, rzucając krótkie: "Nie jestem jego podwładnym", co doskonale obrazuje, że w Pradze nie ma już miejsca na konstruktywną współpracę, a lipcowy szczyt NATO stał się zakładnikiem wewnętrznej wojny o władzę i prestiż.





Klimczak do rzecznika PiS-u: Więcej spokoju i więcej troski o swojego szefa Polsat News Polsat News