W skrócie Czeskie media informują, że polski system obrony przeciwdronowej jest jednym z głównych rozważanych rozwiązań w Czechach.

Powstający w Polsce system SAN wykrywa, śledzi, rozpoznaje i neutralizuje bezzałogowe statki powietrzne, a także łączy różne środki zwalczania dronów.

Czeska armia analizuje rozwój systemu SAN, monitoruje jego wydajność i bierze pod uwagę uczestnictwo w polskich zamówieniach.

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Fenomen polskiego systemu dotarł już poza granice. Nasi sąsiedzi nie kryją, że Polska stała się pod względem technologii obronnej inspiracją. Mowa o powstającym w nad Wisłą nowoczesnym systemie antydronowym SAN.

Jego zadaniem będzie wykrywanie, śledzenie i rozpoznawanie bezzałogowych statków powietrznych, a następnie ich neutralizowanie. System połączy różne sensory i środki zwalczania dronów, tak aby można było dobrać sposób reakcji do konkretnego zagrożenia.

SAN ma być częścią większej, wielowarstwowej polskiej obrony powietrznej. Ma przede wszystkim zapewnić stosunkowo tani sposób ochrony przed masowo wykorzystywanymi dronami, których zwalczanie za pomocą drogich rakiet byłoby nieefektywne. Połączenie tych cech sprawiło, że Czesi - jak informuje "Denik" - postrzegają go jako jednego "z najgorętszych kandydatów" wśród rozważanych rozwiązań.

Czesi czerpią inspirację z Polski. "Monitorować i wyciągać wnioski"

"Czeska armia, która wciąż buduje podobny system, może czerpać inspirację od swoich północnych sąsiadów lub bezpośrednio uczestniczyć w ich zamówieniach" - twierdzą autorzy publikacji. "Co ciekawe, słowaccy producenci uzbrojenia również współpracują przy rozwoju i produkcji systemu SAN" - czytamy.

"Denik" zwraca uwagę, że w Czechach produkowany jest "szereg podobnych elementów (radiolokatory, efektory krótkiego zasięgu), a obecnie trwają decyzje dotyczące szeregu innych (dział szybkostrzelnych)", dlatego ważne jest, aby "uważnie monitorować rozwój i wydajność systemu SAN oraz wyciągać z nich wnioski".

Straż Wschodniej Flanki. UE zatwierdziła pięć projektów obronnych

Tymczasem pod koniec września Unia Europejska zatwierdziła pięć tzw. Europejskich Projektów Obronnych Wspólnego Zainteresowania (EDPCI), które mają wzmocnić zdolności obronne państw członkowskich i europejski przemysł obronny. Wśród zatwierdzonych inicjatyw znalazł się projekt Straż Wschodniej Flanki.

Dotyczą one dronów i systemów antydronowych, obrony morskiej i podmorskiej, przestrzeni kosmicznej oraz obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Obejmują działania w domenie lądowej, powietrznej, morskiej i cybernetycznej oraz ma służyć ochronie całego terytorium uczestniczących państw.

Źródło: "Denik"



