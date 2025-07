Czeski kontrwywiad podejrzewa, że zatrzymany mógł być finansowany przez osobę z Rosji, co wywołało polityczne napięcia.

Między czeskimi a słowackimi służbami doszło do konfliktu dotyczącego koordynacji działań i komunikacji medialnej w sprawie.

Zatrzymano Ukraińca podejrzanego o wysyłanie gróźb ataków bombowych do szkół w kilku krajach Europejskich.

Według komunikatu prasowego opublikowanego przez Prokuraturę Naczelną w Pradze, czeska policja zakwalifikowała te działania jako groźbę popełnienia przestępstwa terrorystycznego. W Czechach przestępstwo to jest zagrożone karą od pięciu do piętnastu lat więzienia.

"Oznacza to, że tak ważna sprawa jest komunikowana w jednolitym tonie " - dodał.

Słowacka gazeta zauważyła później, że słowacka policja początkowo przyznała się do błędu w swoim statusie na Facebooku, kiedy "źle zrozumiała i nieskoordynowanie opublikowała" przedmiotowe informacje, ale następnie zmodyfikowała status i usunęła tekst z przyznaniem się.

Czeskie i ukraińskie władze mają też żal do słowackich kolegów za to, że ci nie poinformowali o prawdopodobnej współpracy Ukraińca z Rosjanami. To też zirytowało słowackich opozycjonistów, którzy zarzucają premierowi Robertowi Fico prorosyjskość.