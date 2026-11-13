Czesi pod wrażeniem świątecznych jarmarków. Wskazali pięć polskich miast

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Wrocław, Kraków, Katowice, Warszawa i Poznań znalazły się wśród miast, które czeski "Deník" poleca na przedświąteczny wyjazd do Polski. Portal porównuje atmosferę polskich jarmarków do tej w Wiedniu, Dreźnie i Pradze. Z pięciu miast wyróżnionych przez redakcję jako pierwszy stoiska otworzy Poznań - już w sobotę, 14 listopada.

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Kolorowe stragany na jarmarku świątecznym w Gdańsku otoczone tłumem ludzi na tle oświetlonych nocą zabytkowych budynków
Jarmark bożonarodzeniowy w GdańskuPiotr Borawski - Wiceprezydent Gdańska / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Czeski dziennik Denik poleca turystom wyjazdy na polskie jarmarki świąteczne, wskazując na atrakcyjne ceny i bogatą ofertę regionalnych potraw.
  • Jako pierwszy z opisanych miast jarmark bożonarodzeniowy otwiera Poznań, gdzie pierwsze stoiska na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ruszają już 14 listopada.
  • Pozostałe miasta, w tym Wrocław, Warszawa i Katowice, rozpoczną świąteczne wydarzenia 20 listopada, oferując m.in. lodowiska, koła widokowe i różnorodne rękodzieło.
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Zdaniem czeskiego portalu polskie jarmarki w ostatnich latach zyskały popularność wśród odwiedzających turystów z Czech.

Redakcja zwraca uwagę na świąteczne iluminacje, wybór regionalnych potraw i ceny, które ocenia jako przystępniejsze niż na znanych jarmarkach w innych krajach.

Mieszkańcom północnych Moraw i czeskiego Śląska poleca zwłaszcza Katowice jako cel jednodniowej wycieczki.

Jarmarki bożonarodzeniowe 2026. Poznań otwiera stoiska w sobotę

Jarmark na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ruszy 14 listopada i potrwa do 20 grudnia. Tydzień później dołączą kolejne lokalizacje Betlejem Poznańskiego.

Stoiska na placu Wolności zostaną otwarte 20 listopada, a atrakcje na Starym Rynku będą dostępne od 21 listopada. W obu miejscach świąteczny program potrwa do 6 stycznia 2027 roku. "Deník" zwraca uwagę na młyńskie koło i poleca przy okazji spróbować rogala świętomarcińskiego.

Wrocław i Katowice ruszają 20 listopada. Stoiska zostaną do stycznia

Jarmark we Wrocławiu będzie trwał od 20 listopada do 7 stycznia. Czeska redakcja wymienia wśród atrakcji drewniane domki i karuzele, a na rodzinny spacer po centrum proponuje poszukiwanie wrocławskich krasnali.

Według miejskiego serwisu stoiska będą zwykle czynne od godz. 10 do 21. W Wigilię i pierwszy dzień świąt jarmark będzie zamknięty, a w Sylwestra stoiska gastronomiczne mają działać do godz. 2 w nocy.

20 listopada jarmark ruszy na Rynku w Katowicach i potrwa do 10 stycznia. Organizator zapowiada ponad 100 domków handlowych, 33-metrowe koło widokowe i karuzelę z motywami śląskimi. W weekendy przewidziano występy na żywo, a przy Rynku ma działać miejskie lodowisko.

Warszawa zapowiada ponad 200 wystawców. W Krakowie króluje rękodzieło

Jarmark Warszawski pod Pałacem Kultury i Nauki potrwa od 20 listopada do 6 stycznia. W drugiej edycji weźmie udział ponad 200 wystawców. Na większym niż przed rokiem terenie pojawią się m.in. karuzela z wieżą widokową i labirynt. W strefie gastronomicznej swoją ofertę zaprezentują także restauratorzy związani z lokalami wyróżnionymi gwiazdkami Michelin.

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Na krakowskim Rynku Głównym stoiska zostaną otwarte 27 listopada. Według miejskiego kalendarza jarmark potrwa do 6 stycznia. Wśród zapowiadanych wyrobów są ręcznie malowane bombki, ceramika i ozdoby z drewna.

"Deník" przypomina też o krakowskich szopkach. Tradycja ich tworzenia figuruje na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce. Czeski portal przytacza ceny z ubiegłego sezonu

Wśród potraw, których zdaniem czeskiej redakcji warto spróbować w Polsce, znalazły się oscypek z żurawiną, pierogi, bigos i chleb ze smalcem.

"Deník" przytacza ceny odnotowane przez portal Dla Handlu w grudniu 2025 r. W Warszawie sześć pierogów kosztowało wówczas 30 zł, a bezalkoholowy grzaniec 20 zł.

W Krakowie za pajdę chleba ze smalcem trzeba było zapłacić 18 zł, a za kiełbasę z grilla 36 zł.

Źródło: "Deník"

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