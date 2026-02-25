Czesi ciepło o Polakach. Najlepszy wynik w sondażu

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Ponad 80 proc. mieszańców Czech uważa Polaków za sojuszników - wynika z badania przeprowadzonego przez tamtejsze Centrum Badania Opinii Publicznej. Polska zdobyła w sondażu najlepszy wynik spośród wybranych do badania państw. Na samym dole rankingu znalazły się Węgry, USA oraz Rosja. Czesi wypowiedzieli się także na temat polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa.

Kolaż dwóch panoram miejskich, po lewej stronie zamek na wzgórzu oraz płynący po rzece statek wycieczkowy, po prawej nowoczesne wieżowce miasta oraz ludzie spacerujący po drewnianej kładce.
Sondaż. 81 proc. Czechów uznało Polskę za sojusznikaNICOLAS ECONOMOU / NURPHOTO | Jaap Arriens / NurPhotoAFP

W skrócie

  • 81 proc. Czechów uznaje Polskę za sojusznika według badania czeskiego Centrum Badania Opinii Publicznej.
  • Czesi z kolei najgorzej ocenili Węgry, Stany Zjednoczone i Rosję.
  • Ponadto 73 proc. Czechów uważa, że polityka Donalda Trumpa osłabia demokrację w USA.
Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Publicznej, Instytut Socjologii Akademii Nauk Czech. W jego trakcie uczestnicy musieli wybrać, czy postrzegają dany kraj za "sojusznika", "tylko niezbędnego partnera" czy "przeciwnika". Ponadto do wyboru była również odpowiedź "nie wiem".

Sondaż. Czesi uważają Polskę za sojusznika

Z wyników sondażu można wyczytać, iż 81 proc. Czechów uważa Polaków za sojuszników. Ponadto 13 proc. postrzega nas jako "tylko niezbędnego partnera", a 6 proc. nie ma zdania w tym temacie.

Nikt z przebadanych mieszkańców Czech nie określił Polski mianem przeciwnika. Wynik naszego kraju jest najwyższym wśród państw, które zostały wzięte pod uwagę w sondażu.

Opinia Czechów o Polsce poprawiła się ponadto względem zeszłego roku. W badaniu z marca 2025 roku 72 proc. naszych południowych sąsiadów uznało nas za sojusznika, 16 proc. za "niezbędnego partnera", a 1 proc. za przeciwnika. Ponadto 11 proc. badanych nie miało zdania w tym temacie.

    Dodajmy, że na drugim miejscu w tegorocznym badaniu znaleźli się natomiast Niemcy ex aequo z krajami Skandynawii (Norwegią, Danią Szwecją i Finlandią), które za sojuszników uznało 66 proc. ankietowanych.

    Na najniższym stopniu podium znalazła się z kolei Francja z 62 proc. wynikiem w kategorii "sojusznik". Za nią uplasowały się ex aequo Wielka Brytania oraz Słowacja - 59 proc., a następnie kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) - 52 proc.

    Czechy negatywnie oceniają postawę Węgier, USA i Rosji

    Na samym dole tabeli znalazły się natomiast trzy państwa - Węgry, Stany Zjednoczone oraz Rosja. Pierwszy kraj za sojusznika uznało 35 proc. ankietowanych. Ponadto 8 proc. badanych stwierdziło, że Budapeszt można postrzegać jako przeciwnika Czech.

    Rosję za sojusznika uznało z kolei 4 proc. respondentów, za "niezbędnego partnera" 12 proc., a za przeciwnika 75 proc. ankietowanych. Stany Zjednoczone mianem sojusznika określiło natomiast 23 proc., a przeciwnikiem nazwało 10 proc. respondentów z Czech.

    W badaniu przeanalizowano również podejście Czechów do polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa. Z badania wynika, że 55 proc. deklaruje zainteresowanie rozwojem obecnej sytuacji politycznej w USA, a 20 proc. ocenia dotychczasowe działania prezydenta Stanów Zjednoczonych jako pozytywne.

    Ponadto 73 proc. Czechów uważa, że działania Trumpa osłabiają demokrację w USA. Czeskie Centrum Badania Opinii Publicznej podkreśla, że w porównaniu do badania z marca 2025 roku nastąpił spadek pozytywnych ocen w obu kwestiach.

