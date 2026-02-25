W skrócie 81 proc. Czechów uznaje Polskę za sojusznika według badania czeskiego Centrum Badania Opinii Publicznej.

Czesi z kolei najgorzej ocenili Węgry, Stany Zjednoczone i Rosję.

Ponadto 73 proc. Czechów uważa, że polityka Donalda Trumpa osłabia demokrację w USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Publicznej, Instytut Socjologii Akademii Nauk Czech. W jego trakcie uczestnicy musieli wybrać, czy postrzegają dany kraj za "sojusznika", "tylko niezbędnego partnera" czy "przeciwnika". Ponadto do wyboru była również odpowiedź "nie wiem".

Sondaż. Czesi uważają Polskę za sojusznika

Z wyników sondażu można wyczytać, iż 81 proc. Czechów uważa Polaków za sojuszników. Ponadto 13 proc. postrzega nas jako "tylko niezbędnego partnera", a 6 proc. nie ma zdania w tym temacie.

Nikt z przebadanych mieszkańców Czech nie określił Polski mianem przeciwnika. Wynik naszego kraju jest najwyższym wśród państw, które zostały wzięte pod uwagę w sondażu.

Opinia Czechów o Polsce poprawiła się ponadto względem zeszłego roku. W badaniu z marca 2025 roku 72 proc. naszych południowych sąsiadów uznało nas za sojusznika, 16 proc. za "niezbędnego partnera", a 1 proc. za przeciwnika. Ponadto 11 proc. badanych nie miało zdania w tym temacie.

Dodajmy, że na drugim miejscu w tegorocznym badaniu znaleźli się natomiast Niemcy ex aequo z krajami Skandynawii (Norwegią, Danią Szwecją i Finlandią), które za sojuszników uznało 66 proc. ankietowanych.

Na najniższym stopniu podium znalazła się z kolei Francja z 62 proc. wynikiem w kategorii "sojusznik". Za nią uplasowały się ex aequo Wielka Brytania oraz Słowacja - 59 proc., a następnie kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) - 52 proc.

Czechy negatywnie oceniają postawę Węgier, USA i Rosji

Na samym dole tabeli znalazły się natomiast trzy państwa - Węgry, Stany Zjednoczone oraz Rosja. Pierwszy kraj za sojusznika uznało 35 proc. ankietowanych. Ponadto 8 proc. badanych stwierdziło, że Budapeszt można postrzegać jako przeciwnika Czech.

Rosję za sojusznika uznało z kolei 4 proc. respondentów, za "niezbędnego partnera" 12 proc., a za przeciwnika 75 proc. ankietowanych. Stany Zjednoczone mianem sojusznika określiło natomiast 23 proc., a przeciwnikiem nazwało 10 proc. respondentów z Czech.

W badaniu przeanalizowano również podejście Czechów do polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa. Z badania wynika, że 55 proc. deklaruje zainteresowanie rozwojem obecnej sytuacji politycznej w USA, a 20 proc. ocenia dotychczasowe działania prezydenta Stanów Zjednoczonych jako pozytywne.

Ponadto 73 proc. Czechów uważa, że działania Trumpa osłabiają demokrację w USA. Czeskie Centrum Badania Opinii Publicznej podkreśla, że w porównaniu do badania z marca 2025 roku nastąpił spadek pozytywnych ocen w obu kwestiach.

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

"Gość Wydarzeń". Berek o siedemnastu wetach prezydenta: Jestem zaskoczony tą liczbą Polsat News