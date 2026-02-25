Czesi ciepło o Polakach. Najlepszy wynik w sondażu
Ponad 80 proc. mieszańców Czech uważa Polaków za sojuszników - wynika z badania przeprowadzonego przez tamtejsze Centrum Badania Opinii Publicznej. Polska zdobyła w sondażu najlepszy wynik spośród wybranych do badania państw. Na samym dole rankingu znalazły się Węgry, USA oraz Rosja. Czesi wypowiedzieli się także na temat polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa.
W skrócie
Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Publicznej, Instytut Socjologii Akademii Nauk Czech. W jego trakcie uczestnicy musieli wybrać, czy postrzegają dany kraj za "sojusznika", "tylko niezbędnego partnera" czy "przeciwnika". Ponadto do wyboru była również odpowiedź "nie wiem".
Sondaż. Czesi uważają Polskę za sojusznika
Z wyników sondażu można wyczytać, iż 81 proc. Czechów uważa Polaków za sojuszników. Ponadto 13 proc. postrzega nas jako "tylko niezbędnego partnera", a 6 proc. nie ma zdania w tym temacie.
Nikt z przebadanych mieszkańców Czech nie określił Polski mianem przeciwnika. Wynik naszego kraju jest najwyższym wśród państw, które zostały wzięte pod uwagę w sondażu.
Opinia Czechów o Polsce poprawiła się ponadto względem zeszłego roku. W badaniu z marca 2025 roku 72 proc. naszych południowych sąsiadów uznało nas za sojusznika, 16 proc. za "niezbędnego partnera", a 1 proc. za przeciwnika. Ponadto 11 proc. badanych nie miało zdania w tym temacie.
Dodajmy, że na drugim miejscu w tegorocznym badaniu znaleźli się natomiast Niemcy ex aequo z krajami Skandynawii (Norwegią, Danią Szwecją i Finlandią), które za sojuszników uznało 66 proc. ankietowanych.
Na najniższym stopniu podium znalazła się z kolei Francja z 62 proc. wynikiem w kategorii "sojusznik". Za nią uplasowały się ex aequo Wielka Brytania oraz Słowacja - 59 proc., a następnie kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) - 52 proc.
Czechy negatywnie oceniają postawę Węgier, USA i Rosji
Na samym dole tabeli znalazły się natomiast trzy państwa - Węgry, Stany Zjednoczone oraz Rosja. Pierwszy kraj za sojusznika uznało 35 proc. ankietowanych. Ponadto 8 proc. badanych stwierdziło, że Budapeszt można postrzegać jako przeciwnika Czech.
Rosję za sojusznika uznało z kolei 4 proc. respondentów, za "niezbędnego partnera" 12 proc., a za przeciwnika 75 proc. ankietowanych. Stany Zjednoczone mianem sojusznika określiło natomiast 23 proc., a przeciwnikiem nazwało 10 proc. respondentów z Czech.
W badaniu przeanalizowano również podejście Czechów do polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa. Z badania wynika, że 55 proc. deklaruje zainteresowanie rozwojem obecnej sytuacji politycznej w USA, a 20 proc. ocenia dotychczasowe działania prezydenta Stanów Zjednoczonych jako pozytywne.
Ponadto 73 proc. Czechów uważa, że działania Trumpa osłabiają demokrację w USA. Czeskie Centrum Badania Opinii Publicznej podkreśla, że w porównaniu do badania z marca 2025 roku nastąpił spadek pozytywnych ocen w obu kwestiach.
