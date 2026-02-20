Czescy ginekolodzy zatrzymani przez policję. Sprawa dotyczy Polek
Czeska policja oskarżyła trzech pracowników służby zdrowia z kraju morawsko-śląskiego o przeprowadzanie nielegalnych aborcji - podał serwis iDNES. Lekarze mieli przeprowadzać zabieg aborcji u pacjentek z Polski i według służb dziali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Grozi im od 2 do 8 lat więzienia.
W skrócie
- Policja zatrzymała trzech czeskich pracowników służby zdrowia oskarżonych o nielegalne przeprowadzanie aborcji.
- Według śledczych zabiegi były wykonywane głównie u pacjentek z Polski w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej.
- Jednemu z zatrzymanych postawiono zarzut osiągnięcia korzyści poprzez wprowadzenie w błąd lub zatajenie istotnych faktów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Według ustaleń śledczych 62-letni ginekolog oraz jego dwóch pomocników dokonywali aborcji nielegalnie na dużą skalę i mieli działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.
"Klinika ginekologiczna (...) w Bilovcu przez dłuższy czas oferowała przez pośrednika pigułki aborcyjne oraz zabiegi medyczne dla kobiet z Polski, gdzie sztuczne przerywanie ciąży jest zakazane od sześciu lat" - podał serwis.
Placówka w Bilovcu wyspecjalizowała się w ofercie kierowanej do Polek. Strona internetowa kliniki została przygotowana w polskiej wersji językowej, znajdziemy tam także wyliczenia, ile kilometrów dzieli Bilovec od polskich największych miast oraz wskazówki dojazdu z Polski.
Ginekolog z Czech aresztowany. Pomagał Polkom w zabiegach
Dwóch z oskarżonych pozostaje na wolności, wśród nich ma być również inny ginekolog. 62-letni lekarz trafił do aresztu. Sąd przychylił się do wniosku o areszt, przyjmując argumentację, że mężczyzna może na wolności przeprowadzać kolejne zabiegi aborcyjne.
Aborcja w Czechach jest legalna do 12. tygodnia ciąży za zgodą lekarza, który ma obowiązek informować o skutkach. Ponadto nielegalne jest przeprowadzanie zabiegu, jeśli od ostatniej aborcji nie minęło co najmniej sześć miesięcy.
Aborcja po 12. tygodniu możliwa jest jedynie przy wyraźnych wskazaniach medycznych - dotyczy to zarówno zdrowia matki, jak i płodu.
Ginekologowi z Czech grozi do ośmiu lat więzienia. "Zabiegi dla kobiet z Polski"
Czescy śledczy nie informują, jakich naruszeń mieli się dopuścić lekarze z Moraw, twierdząc, że śledztwo jest w początkowej fazie. Potwierdzili natomiast ze względu na systematyczność procederu i jego zorganizowanie grozi im kara od dwóch do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Ponadto jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut wzbogacenia się poprzez wprowadzenie innej osoby w błąd lub zatajenia istotnych faktów - podał serwis.
Źródło: iDNES, Denik