W skrócie Policja zatrzymała trzech czeskich pracowników służby zdrowia oskarżonych o nielegalne przeprowadzanie aborcji.

Według śledczych zabiegi były wykonywane głównie u pacjentek z Polski w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej.

Jednemu z zatrzymanych postawiono zarzut osiągnięcia korzyści poprzez wprowadzenie w błąd lub zatajenie istotnych faktów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według ustaleń śledczych 62-letni ginekolog oraz jego dwóch pomocników dokonywali aborcji nielegalnie na dużą skalę i mieli działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

"Klinika ginekologiczna (...) w Bilovcu przez dłuższy czas oferowała przez pośrednika pigułki aborcyjne oraz zabiegi medyczne dla kobiet z Polski, gdzie sztuczne przerywanie ciąży jest zakazane od sześciu lat" - podał serwis.

Placówka w Bilovcu wyspecjalizowała się w ofercie kierowanej do Polek. Strona internetowa kliniki została przygotowana w polskiej wersji językowej, znajdziemy tam także wyliczenia, ile kilometrów dzieli Bilovec od polskich największych miast oraz wskazówki dojazdu z Polski.

Ginekolog z Czech aresztowany. Pomagał Polkom w zabiegach

Dwóch z oskarżonych pozostaje na wolności, wśród nich ma być również inny ginekolog. 62-letni lekarz trafił do aresztu. Sąd przychylił się do wniosku o areszt, przyjmując argumentację, że mężczyzna może na wolności przeprowadzać kolejne zabiegi aborcyjne.

Aborcja w Czechach jest legalna do 12. tygodnia ciąży za zgodą lekarza, który ma obowiązek informować o skutkach. Ponadto nielegalne jest przeprowadzanie zabiegu, jeśli od ostatniej aborcji nie minęło co najmniej sześć miesięcy.

Aborcja po 12. tygodniu możliwa jest jedynie przy wyraźnych wskazaniach medycznych - dotyczy to zarówno zdrowia matki, jak i płodu.

Ginekologowi z Czech grozi do ośmiu lat więzienia. "Zabiegi dla kobiet z Polski"

Czescy śledczy nie informują, jakich naruszeń mieli się dopuścić lekarze z Moraw, twierdząc, że śledztwo jest w początkowej fazie. Potwierdzili natomiast ze względu na systematyczność procederu i jego zorganizowanie grozi im kara od dwóch do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Ponadto jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut wzbogacenia się poprzez wprowadzenie innej osoby w błąd lub zatajenia istotnych faktów - podał serwis.

Źródło: iDNES, Denik

Sikorski w ''Gościu Wydarzeń'' po Radzie Pokoju chwali prezydenta: Dobrze się stało Polsat News Polsat News