Według internetowego sondażu Instytutu Badań nad Zatrudnieniem (IAB) 26 proc. migrantów planuje opuścić Niemcy . Respondenci, którzy chcą wrócić do kraju swojego pochodzenia, najczęściej wskazywali na Polskę , Rumunię , Turcję oraz Ukrainę .

Konkretne plany emigracyjne ma blisko 3 proc. uczestników badania. Z kolei jedna piąta z tych osób nie wyklucza jednak powrotu do Niemiec w przyszłości.

Z kolei w przypadku migrantów , którzy nie chcą wracać do kraju swojego pochodzenia, badani wskazywali na docelowe miejsca takie jak Szwajcaria , Stany Zjednoczone czy Hiszpania .

Sondaż zrealizowano między grudniem 2024 r. i kwietniem 2025 r. z udziałem 50 tys. respondentów w wieku od 18 do 65 lat, którzy urodzili się za granicą i wyjechali do Niemiec. Podobne badania mają odbywać się co dwa lata.