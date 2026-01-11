W skrócie Seria śmiertelnych lawin w Alpach spowodowała śmierć sześciu osób w jeden weekend.

Narciarze ignorują ostrzeżenia i zakazy poruszania się poza wyznaczonymi trasami, co prowadzi do tragedii.

Służby apelują o ostrożność, a całe Alpy objęto czerwonym pasem ryzyka lawinowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sobotę zginęło trzech narciarzy, a kolejnych trzech poniosło śmierć w niedzielę. Wśród nich był 50-letni Brytyjczyk, któremu na ratunek ruszył śmigłowiec, a także ponad 50 ratowników z psami.

Lokalizacja mężczyzny pod 2,5-metrową warstwą śniegu zajęła prawie godzinę i nie udało się go uratować.

Lawiny w Alpach. Są ofiary śmiertelne

Po jednej ofierze znaleziono w słynnym ośrodku Courchevel oraz w Vallorcine w Górnej Sabaudii.

W drugim przypadku 32-letni mężczyzna został rzucony przez lawinę na drzewo, a odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne.

Tylko w niedzielę rano prefektura Sabaudii odnotowała co najmniej sześć lawin w ośrodkach narciarskich departamentu - podała AFP.

Ja zaznaczyła agencja, narciarze często poruszali się poza wyznaczonymi trasami, zignorowali obowiązujące od kilku dni ostrzeżenia lokalnych władz i służby meteorologicznej.

Ostrzeżenia przed lawinami. "Czerwony pas ryzyka"

Państwowa służba meteorologiczna Meteo-France ostrzegła, że przy ryzyku lawinowym na poziomie czwartym w pięciostopniowej skali zagrożenia przejazd jednego narciarza może wywołać lawiny o znacznej wielkości.

Prefektura Sabaudii ostrzegła, że wysokie ryzyko lawin w większości masywów alpejskich utrzyma się również w poniedziałek i wtorek. Władze zaleciły szczególną ostrożność i zdecydowanie odradzały jazdę na nartach poza trasami.

Europejskie Służby Ostrzegania przed Lawinami (EAWS) podały w komunikacie, że "przez Alpy rozciąga się czerwony pas ryzyka".

"Lawiny mogą wystąpić nawet przy minimalnym ciśnieniu lub samoistnie. Eksperci apelują o ostrożność poza trasami" - czytamy w ostrzeżeniu.

"Debata polityczna". Polityka w dobie Trumpa. Prof. Kuźniar: Klasyczny imperializm Polsat News Polityka