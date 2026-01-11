Czerwony pas ryzyka w Alpach. Seria śmiertelnych lawin

Aleksandra Czurczak

Sześć ofiar śmiertelnych w ciągu jednego weekendu - to tragiczny bilans lawin, które zeszły w Alpach mimo obowiązujących ostrzeżeń. Wśród zabitych jest 50-letni Brytyjczyk, którego przez niemal godzinę szukali ratownicy pod grubą warstwą śniegu. Służby alarmują, że zagrożenie pozostaje bardzo wysokie, a narciarze wciąż ignorują zakazy jazdy poza wyznaczonymi trasami.

Ośnieżone stoki górskie z licznymi wyciągami narciarskimi i trasami, w tle zamglone góry częściowo ukryte pod chmurami, na pierwszym planie ostro oświetlone słońcem partie śniegu i infrastruktura narciarska.
Francja. Sześć ofiar śmiertelnych lawin w Alpach (zdj. ilustracyjne)Adam GolecAgencja FORUM

W skrócie

  • Seria śmiertelnych lawin w Alpach spowodowała śmierć sześciu osób w jeden weekend.
  • Narciarze ignorują ostrzeżenia i zakazy poruszania się poza wyznaczonymi trasami, co prowadzi do tragedii.
  • Służby apelują o ostrożność, a całe Alpy objęto czerwonym pasem ryzyka lawinowego.
W sobotę zginęło trzech narciarzy, a kolejnych trzech poniosło śmierć w niedzielę. Wśród nich był 50-letni Brytyjczyk, któremu na ratunek ruszył śmigłowiec, a także ponad 50 ratowników z psami. 

Lokalizacja mężczyzny pod 2,5-metrową warstwą śniegu zajęła prawie godzinę i nie udało się go uratować.

Lawiny w Alpach. Są ofiary śmiertelne

Po jednej ofierze znaleziono w słynnym ośrodku Courchevel oraz w Vallorcine w Górnej Sabaudii.

W drugim przypadku 32-letni mężczyzna został rzucony przez lawinę na drzewo, a odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne.

    Tylko w niedzielę rano prefektura Sabaudii odnotowała co najmniej sześć lawin w ośrodkach narciarskich departamentu - podała AFP.

    Ja zaznaczyła agencja, narciarze często poruszali się poza wyznaczonymi trasami, zignorowali obowiązujące od kilku dni ostrzeżenia lokalnych władz i służby meteorologicznej.

    Ostrzeżenia przed lawinami. "Czerwony pas ryzyka"

    Państwowa służba meteorologiczna Meteo-France ostrzegła, że przy ryzyku lawinowym na poziomie czwartym w pięciostopniowej skali zagrożenia przejazd jednego narciarza może wywołać lawiny o znacznej wielkości.

    Prefektura Sabaudii ostrzegła, że wysokie ryzyko lawin w większości masywów alpejskich utrzyma się również w poniedziałek i wtorek. Władze zaleciły szczególną ostrożność i zdecydowanie odradzały jazdę na nartach poza trasami.

    Europejskie Służby Ostrzegania przed Lawinami (EAWS) podały w komunikacie, że "przez Alpy rozciąga się czerwony pas ryzyka".

    "Lawiny mogą wystąpić nawet przy minimalnym ciśnieniu lub samoistnie. Eksperci apelują o ostrożność poza trasami" - czytamy w ostrzeżeniu.

