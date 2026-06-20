W skrócie Na większości obszaru Francji obowiązuje czerwony alert z powodu wysokich temperatur, które miejscami dochodzą do 37 stopni, a w niedzielę mają być jeszcze wyższe.

Władze zakazały sprzedaży i spożywania alkoholu podczas festiwalu Fete de la Musique oraz w miejscach objętych czerwonym alertem, a także ograniczyły organizację wydarzeń sportowych.

Upały spowodowały zamknięcie części szkół, odwołanie wielu pociągów oraz jedną ofiarę śmiertelną we Francji, a wysokie temperatury występują także w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

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Niemal trzy czwarte terytorium Francji zostało objęte czerwonym alertem, z powodu trwającej od kilku dni fali upałów. Najwyższy poziom ostrzeżenia wydano dla 35 departamentów i obejmie on 26 mln osób. Pomarańczowym alertem objętych jest natomiast kolejne 45 departamentów.

W sobotę w wielu miejscach kraju temperatury osiągnęły nawet 36-37 stopni Celsjusza. W niedzielę będzie jeszcze cieplej. W wielu regionach termometry wskażą nawet 40 stopni lub niewiele poniżej tej temperatury.

Upały dotykające Francję doprowadziły w ostatnich dniach m.in. do zamknięcia części szkół w kraju. Odwołano również wiele pociągów. Z powodu wysokich temperatur we Francji życie straciła dotychczas jedna osoba.

Fala upałów we Francji. Władze wprowadzają środki bezpieczeństwa

W weekend we Francji odbywa się coroczny festiwal Fete de la Musique, podczas którego mają miejsce koncerty na świeżym powietrzu. W sobotę rząd ogłosił, że w związku z panującymi upałami wydano zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu we wszystkich miejscach objętych czerwonym alertem.

"Prefekci wydadzą dekrety zakazujące spożycia alkoholu w miejscach publicznych w departamentach objętych czerwonym alertem. Wszystkie wydarzenia organizowane przez państwo i jego agencje otrzymały instrukcje, by nie oferowały alkoholu" - przekazało biuro premiera Sebastiena Lecornu.

Minister zdrowia Stéphanie Rist zwróciła uwagę, że podczas spożywania alkoholu odwodnienie następuje nawet trzy do czterech razy szybciej.

W wielu regionach zakazano nie tylko sprzedaży i konsumpcji alkoholu, ale również m.in. organizowania imprez sportowych. W Alzacji zrezygnowano chociażby z organizacji maratonu, który miał odbyć się w niedzielę.

Francja nie jest jedynym krajem, w którym w ostatnich dniach odnotowano bardzo wysokie temperatury. Również w Niemczech w wielu miejscach termometry wskazują nawet 38 stopni Celsjusza. Upały dotykają także wiele regionów we Włoszech oraz Hiszpanii.

Źródła: AFP, Le Monde, Reuters





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