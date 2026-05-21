W skrócie Siły powietrzne Litwy ogłosiły czerwony alert po wykryciu dwóch obcych dronów, a podobny incydent zgłosiły siły zbrojne Łotwy.

Parlament Europejski oraz polskie MSZ wyraziły solidarność z krajami bałtyckimi i odrzuciły rosyjskie zarzuty dotyczące wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony.

Przedstawiciele Belgii, Szwecji, Komisji Europejskiej oraz NATO uznali oskarżenia Rosji wobec państw bałtyckich za bezzasadne i podkreślili zobowiązanie do ochrony sojuszników.

Siły powietrzne Litwy ogłosiły w czwartek czerwony alert, w związku z wykryciem co najmniej dwóch obcych dronów w swojej przestrzeni. Po godz. 15 zapewniono, że zagrożenie minęło, a sprawa "jest zasadniczo identyczna jak wczoraj". To kolejny z takich incydentów w rejonie państw bałtyckich.

"Nie trzeba pakować walizek. To codzienność państw, które żyją w cieniu wojny. Tylko dla Litwy - podobnie jak dla Polski, Estonii, Łotwy czy Rumunii - takie ostrzeżenia wciąż są czymś nowym" - oświadczyła litewska armia w komunikacie.

Wcześniej tego dnia podobne zdarzenia zgłosiły siły zbrojne Łotwy, informując o jednym wykrytym dronie w ich przestrzeni powietrznej.

Parlament Europejski stawia się Rosji. Odpiera zarzuty

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała dalekosiężne ataki dronami na cele w Rosji, również te znajdujące się w rejonie Morza Bałtyckiego. W efekcie kilka bezzałogowców miało nieumyślnie naruszyć przestrzeń powietrzną państw NATO, w tym Finlandii oraz krajów bałtyckich.

Kijów przeprosił za te incydenty, tłumacząc je rosyjskimi zakłóceniami systemów nawigacyjnych, które miały prowadzić do zboczenia dronów z kursu. Moskwa z kolei twierdzi, że Ukraina wykorzystuje przestrzeń powietrzną NATO jako osłonę dla swoich operacji, czemu zarówno Kijów, jak i Sojusz Północnoatlantycki stanowczo zaprzeczają.

"Liderzy Parlamentu Europejskiego wyrażają pełne poparcie dla państw bałtyckich i stanowczo odrzucają ostatnie nieuzasadnione i niebezpieczne oskarżenia Rosji wobec Łotwy, a także Estonii i Litwy" - zareagowali przedstawiciele PE na platformie X.

Polskie MSZ stanęło w obronie państw bałtyckich

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło solidarność i jednoznacznie poparło Łotwę oraz inne kraje regionu bałtyckiego, wskazując, że są one narażone na rosnącą presję ze strony Rosji.

"Potępiamy fałszywe narracje i nieuzasadnione roszczenia rozpowszechniane przez Rosję dotyczące rzekomego wykorzystania terytorium lub przestrzeni powietrznej Łotwy lub innych sojuszników NATO przez ukraińskie drony w celu przeprowadzenia ataków przeciwko Rosji" - napisano w oświadczeniu na platformie X.

Resort zaznaczył, że Rosja jest agresorem i stroną, która wznieciła wojnę przeciwko Ukrainie, wobec czego Kijów ma prawo się bronić zgodnie z międzynarodowymi normami.

"Nie ma akceptacji dla rosyjskich gróźb wobec naszych sojuszników. Nie macie prawa fałszywie oskarżać państw bałtyckich. Jest jasne, kto jest agresorem, a kto ofiarą. Pozostajemy niezachwianie zaangażowani w zasady Karty Narodów Zjednoczonych i Traktatu Północnoatlantyckiego" - napisał osobno wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Kreml rzuca oskarżenia w stronę krajów NATO. Stanowcza reakcja

O bezzasadności oskarżania państw bałtyckich przez Rosję przekonywali również przedstawiciele Belgii i Szwecji, a także szefowie Komisji Europejskiej oraz NATO.

"Belgia wyraża pełne poparcie dla Łotwy, Estonii i Litwy. Zagrożenie dla jednego państwa członkowskiego to zagrożenie dla całej naszej Unii i dla NATO" - napisał na X szef belgijskiego MSZ Maxime Prevot.

- Oni (Ukraińcy - red.) z pewnością nie chcą, aby ich drony trafiły na przyjazne terytorium z oczywistych powodów - powiedział w czwartek premier Szwecji Ulf Kristersson na wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO Markiem Ruttem, zgadzając się z tłumaczeniem, że drony wpadające w przestrzenie państw bałtyckich to wynik zakłócania ich sygnału przez Rosjan. - Czasem to jest spychanie (dronów), a nieraz inne zakłócenia - dodał.

Rutte z kolei powtórzył zobowiązania Sojuszu do zapewnienia bezpieczeństwa jego członkom. "Będziemy nadal dbać o to, by mieć wszystko, czego potrzebujemy do obrony każdego centymetra terytorium sojuszników" - napisał na X.

Dzień wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że rosyjskie groźby wobec krajów bałtyckich są "nie do przyjęcia" i będą postrzegane jako zagrożenie dla całej UE.

Źródła: Reuters, Delfi, LRT





