Upały w tym roku nawiedzały już kraje na południu Europy. Około 40 stopni Celsjusza notowano w Hiszpanii i Portugalii. W tym drugim kraju pozostawiano otwartych kilka stacji metra , by zapewnić ochronę najbardziej potrzebującym. Teraz fala gorąca zmierza prosto do Włoch, które w weekend będą się zmagać z temperaturami znacznie przekraczającymi 30 stopni.

Jak podkreślają włoscy specjaliści, po raz pierwszy w 2025 roku we Włoszech temperatury będą na tyle wysokie, że trzeba z tego powodu wydać czerwone alerty pogodowe .

W specjalnym biuletynie włoskie ministerstwo zdrowia tego typu ostrzeżenia wydało już w piątek. Obowiązują one w miastach Bolzano , Campobasso i Perugia . W sobotę czerwonych alertów będzie więcej i oprócz wymienionych miast uważać będą musieli również mieszkańcy Rieti , Rzymu i Frosinone .

Jak informuje Lorenzo Tedici, meteorolog z serwisu ilmeteo.it, zrobi się bardzo gorąco "w ciągu najbliższych 72 godzin". Temperatury sięgną 35-36 stopni Celsjusza, a lokalnie będą jeszcze wyższe. W Rzymie będzie 37 st. C, we Florencji i Bolonii do 38 stopni, na Sycylii upał sięgnie 40 stopni.