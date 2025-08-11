W skrócie We Francji ogłoszono czerwony alert pogodowy dla 16 departamentów z powodu ekstremalnych upałów.

Pomarańczowe ostrzeżenia wydano dla 63 departamentów, a żółte dla 9 kolejnych regionów.

Temperatury w niektórych miejscach przekroczyły 40 stopni Celsjusza, a rekordy padły m.in. w Cognac i Bordeaux.

Według poniedziałkowego komunikatu francuskiej stacji meteorologicznej podjęto decyzję o wydaniu czerwonego alertu dla 16 departamentów kraju. Ostrzeżenia ekspertów dotyczą ogromnej fali upałów, której szczyt spodziewany jest we wtorek.

Jak informują francuskie media, w poniedziałek w niektórych francuskich regionach odnotowywano temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza.

Francja. Służby alarmują. Nadchodzi szczyt fali upałów

W poniedziałek przekroczone zostały jednocześnie rekordy temperatur między innymi w miejscowości Cognac (41,6 stopni), Saint-Girons (39,7 stopni) oraz Bordeaux (41,4 stopni).

Poza czerwonym alertem francuska stacja meteorologiczna ogłosiła również pomarańczowe ostrzeżenie dla 63 departamentów w kraju.

"Czerwony alarm pogodowy zostaje przedłużony do środy do godziny 6:00 dla wszystkich departamentów południowo-zachodniej Francji, z wyjątkiem departamentów Charente i Charente-Maritime, dla których we wtorek o godz. 6:00 zostanie przywrócony pomarańczowy alarm pogodowy" - poinformowano w komunikacie.

Z kolei żółte ostrzeżenie wydano dla dziewięciu departamentów. Niezagrożonych natomiast falami upałów na stan z godz. 16:00 jest osiem departamentów na północnym-zachodzie Francji.

W związku z sytuacją pogodową głos zabrała tamtejsza minister pracy, zdrowia i solidarności Catherine Vautrin. Na zorganizowanej konferencji prasowej polityk poinformowała m.in. o instrukcjach przyjętych przez służby. - Bardzo ważne jest zachowanie czujności poza szczytem - podkreśliła.

