Czekała na egzekucję blisko 30 lat. Ostatni dzień na interwencję sądu w USA

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Christa Pike, skazana na śmierć za zabójstwo swojej koleżanki, będzie pierwszą od ponad 200 lat kobietą straconą w Tennessee. Na wykonanie wyroku czekała w więzieniu blisko trzy dekady. Organizacje praw człowieka i prawnicy skazanej do końca liczyli, że władze stanowe ją uniewinnią. Okoliczności łagodzące wyszły na jaw dopiero po procesie sądowym.

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Protestujący przed budynkiem władz Tennessee z transparentami i portretem Christy Pike na zdjęciu.
Christa Pike, w tle zdjęcie uczestników protestu przed siedzibą władz TennesseeGeorge Walker IV/Associated Press, Associated PressEast News

W skrócie

  • Christa Pike, skazana za zabójstwo koleżanki, ma zostać pierwszą od dwóch wieków kobietą straconą w Tennessee po prawie 30 latach oczekiwania w więzieniu.
  • Morderstwo z 1995 roku obejmowało brutalne tortury i zabójstwo, a tylko Pike otrzymała wyrok śmierci, podczas gdy współsprawcy zostali skazani na karę więzienia lub współpracowali ze służbami.
  • Organizacje praw człowieka i prawnicy wskazywali na diagnozy choroby psychicznej Pike oraz przemoc doświadczaną w dzieciństwie, ale gubernator Tennessee odmówił ułaskawienia, pozostawiając apelację do Sądu Najwyższego USA jako ostatnią możliwość.
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W styczniu 1995 roku 18-letnia Christa Pike wraz z jej chłopakiem Tadarylem Shippem oraz Shadollą Peterson zwabili nastolatkę do lasu w Knoxville, gdzie ją torturowali, a następnie zabili. Prokuratorzy twierdzą, że dziewczyny znały się - do ich pierwszego spotkania doszło na obozie dla trudnej młodzieży. Pike uważała, że jej koleżanka za bardzo interesuje się jej partnerem.

Na ciele zamordowanej stwierdzono liczne rany cięte, a także ślady po brutalnych uderzeniach. Partner Pike zeznał, że na skórze ofiary wyryli także pentagram, co wzbudzało obawy o działania nastolatków w ramach satanistycznej sekty.

Christa Pike skazana na śmierć. Morderstwo z 1995 roku

Ostatecznie tylko Christa Pike została skazana na stracenie. Jej 17-letni chłopak usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z uwagi na małoletność, natomiast druga dziewczyna, Shadolla Peterson, poszła na współpracę ze służbami i zeznawała przeciwko dwojgu znajomych.

Na wykonanie wyroku Pike czekała w celi śmierci niemal 30 lat. Egzekucja ma odbyć się w środę. Jeśli do niego dojdzie, obecnie 50-letnia kobieta będzie pierwszą od 200 lat straconą w stanie Tennessee.

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Apel o ułaskawienie Pike

Jak podaje "The Washington Post", przeciwko takiej karze dla skazanej protestowali przedstawiciele kilku organizacji praw człowieka. Apelowano do gubernatora Tennessee Billa Lee, aby wydał akt ułaskawienia, argumentując, że w chwili popełnienia zbrodni Pike była tylko nastolatką, w dodatku w dzieciństwie miała być ofiarą przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego.

"W izolacji zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową oraz zespół stresu pourazowego, które według jej prawników przyczyniły się do jej stanu psychicznego podczas morderstwa" - ustalił "The New York Times".

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W poniedziałek Lee odrzucił wezwanie. - Po rozważeniu prośby Christy Gail Pike o ułaskawienie i po dokładnym przeanalizowaniu sprawy podtrzymuję wyrok wymierzony przez stan Tennessee i nie zamierzam interweniować - oświadczył.

Ostatnią nadzieją dla Pike jest złożony przez jej prawników wniosek apelacyjny do Sądu Najwyższego USA.

Źródła: "The Washington Post", "The New York Times", BBC

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