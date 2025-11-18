- Przy granicy z Polską ukraińscy pogranicznicy rejestrują 50 obywateli Ukrainy, którzy zostali deportowani ze Stanów Zjednoczonych - poinformował rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko

Jak wyjaśnił, proces ma miejsce na przejściu granicznym Szeginie - Medyka.

USA deportowały 50 Ukraińców. Czekają przy polskiej granicy

- Dzisiaj przez przejście graniczne na granicy z Polską ze Stanów Zjednoczonych zostało zwróconych 50 obywateli. Posiadają oni odpowiednie dokumenty potwierdzające obywatelstwo Ukrainy lub dokumenty uprawniające do powrotu - przekazał Demczenko.

Jak informuje portal Ukraińska Prawda, wcześniej Ukraina - zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego - otrzymała od USA informację o zamiarze deportowania i przekazania tranzytem przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osób bez obywatelstwa amerykańskiego, pochodzących z Ukrainy.

Według Demczenki ukraińska straż graniczna dopełnia "formalności" dotyczących obywateli Ukrainy.

- Obecnie wyjaśniane są również okoliczności, z powodu których podjęto wobec nich decyzję o przymusowym wydaleniu - powiedział rzecznik.

Deportacje w USA. Agenci imigracyjni o "naruszeniu przepisów"

Portal przypomina, że z końcem sierpnia amerykańska służba imigracyjna i celna (ICE) informowała o deportacji dwóch obywateli Ukrainy i udostępniała zdjęcia z przekazania na granicy Ukrainy.

Agenci federalni tłumaczyli wówczas, że każdy kraj ma suwerenne prawo do deportacji obywateli, którzy podczas pobytu naruszyli przepisy migracyjne.

W połowie listopada amerykańskie media podawały, że administracja Donalda Trumpa przygotowuje się do deportacji wielu Ukraińców, którzy otrzymali ostateczny nakaz powrotu do ojczyzny.

Źródło: Ukraińska Prawda

