Czekają na pożegnanie królowej nawet 14 godzin. Władze blokują kolejkę

Od środowego popołudnia trumna z ciałem Elżbiety II jest wystawiona w Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim i pozostanie tam do poniedziałku, czyli dnia pogrzebu, aby dać mieszkańcom Wielkiej Brytanii możliwość pożegnania zmarłej monarchini i oddania jej hołdu.

Choć Westminster Hall otwarty jest w tym czasie przez 24 godziny na dobę, a przechodzący mają dosłownie kilka sekund na zatrzymanie się przy trumnie, kolejka wciąż się wydłużała.

Kolejka osiągnęła maksymalną długość

Wraz z wpuszczeniem pierwszych osób brytyjskie ministerstwo cyfryzacji, kultury, mediów i sportu uruchomiło w sieci serwis pokazujący aktualną długość kolejki. Można tam zobaczyć, jakie punkty charakterystyczne są w pobliżu jej końca oraz poznać szacowany czas oczekiwania na wejście.

W piątek przed południem ministerstwo poinformowało, że ciągnąca się wzdłuż południowego brzegu Tamizy kolejka ma długość 7,9 km, co oznacza, że osiągnęła maksymalną przewidzianą długość, a czas oczekiwania wynosi co najmniej 14 godzin. W związku z tym, możliwość dołączania do niej przez nowe osoby została wstrzymana na minimum sześć godzin.

Pierwsze osoby stanęły w kolejce już w poniedziałek koło południa, czyli na ponad dwie doby przed przewiezieniem trumny do Pałacu Westminsterskiego.