Minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt chce skłonić Afgańczyków i Afganki do rezygnacji z prawa do przyjęcia w Niemczech. Pomóc mają w tym świadczenia pieniężne.

W piśmie wysłanym w imieniu MSW do osób objętych programem napisano: "Rząd Niemiec zdecydował o zakończeniu dobrowolnych programów przyjęcia dla zagrożonych Afgańczyków i Afganek". Ze względu na obecną sytuację w Pakistanie procedury muszą zostać całkowicie zakończone do końca roku.

"Niestety nie ma gwarancji, że wszystkie procedury zostaną zakończone na czas" - cytuje niemiecka agencja prasowa EPD.

Premia za powrót

Osobom gotowym do wyjazdu ma zostać zaoferowane jednorazowe wsparcie finansowe, które w zależności od sytuacji rodzinnej może wynosić kilka tysięcy euro. Oprócz wyjazdu do Afganistanu możliwy jest w indywidualnych przypadkach także "powrót do państwa trzeciego".

Dodatkowo osoby wyjeżdżające mają otrzymać świadczenia rzeczowe oraz pokrycie kosztów transportu. "Ponadto po przybyciu do Afganistanu zapewnione zostanie przez trzy miesiące wsparcie w postaci zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej i psychospołecznej" - czytamy w piśmie.

Co najmniej 1900 osób

Rzeczniczka niemieckiego MSW potwierdziła na zapytanie EPD istnienie "ofert w ramach dobrowolnego programu powrotu do Afganistanu lub wyjazdu do innego państwa trzeciego". Celem jest zapewnienie perspektywy osobom, "które nie mogą liczyć na przyjęcie w Niemczech".

Ministerstwo nie podało jednak, ile osób dotyczy program powrotu.

Wiadomo jednak z danych resortu, że co najmniej 1900 osób ze zgodą przyjęcia do Niemiec nadal czeka w Pakistanie na możliwość wjazdu do Niemiec.

Ponad 200 Afgańczyków i Afganek z niemiecką zgodą na przyjęcie zostało już deportowanych latem. Chodzi o byłych lokalnych pracowników Bundeswehry lub innych niemieckich instytucji działających w Afganistanie, a także osoby, które ze względu na swoje zaangażowanie w budowę demokratycznego państwa muszą dziś obawiać się prześladowań ze strony radykalnych islamistów w Afganistanie - talibów.

Katarzyna Domagała-Pereira, polska redakcja Deutsche Welle

Czarnek w "Graffiti": Jako fujara lub miękiszon do historii przejdzie pan Tusk Polsat News Polsat News